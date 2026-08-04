Giro di Polonia, bis di Jonathan Milan: vince anche a Szczecin e allunga in classifica

Il campione d’Italia conquista in volata la seconda tappa davanti a Paul Magnier e Matteo Malucelli. Grazie agli abbuoni porta a otto secondi il vantaggio nella generale sul francese.

Jonathan Milan concede il bis al Giro di Polonia 2026. Dopo il successo nella frazione inaugurale, il campione d’Italia si è imposto in volata anche nella seconda tappa, la Międzyzdroje-Szczecin di 150,8 chilometri.

Il portacolori della Lidl-Trek ha preceduto ancora una volta il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step. Ottimo terzo posto per Matteo Malucelli, che ha completato il podio di giornata con la maglia della XDS Astana Team.

Milan vince la volata di Szczecin

La seconda frazione si è risolta con uno sprint nel quale Milan ha confermato il proprio eccellente momento di forma. L’azzurro ha avuto la meglio su Magnier, già secondo nella prima tappa, e su Malucelli.

Alle loro spalle hanno chiuso Iván García Cortina e Daniel Skerl, rispettivamente quarto e quinto. Nella top ten anche Simon Dehairs, Maikel Zijlaard, Sakarias Koller Løland, Marceli Bogusławski e Jordi Meeus.

Milan allunga nella classifica generale

Il secondo successo consecutivo permette a Jonathan Milan di consolidare anche il primato nella classifica generale. Grazie agli abbuoni, il campione d’Italia ha ora otto secondi di vantaggio su Paul Magnier e dodici su Kamil Małecki.

Matteo Malucelli occupa la quarta posizione a sedici secondi, con lo stesso distacco di Noah Hobbs. Seguono Gerben Thijssen, Iván García Cortina, Sakarias Koller Løland, Jordi Meeus e Juan Sebastián Molano, tutti a venti secondi dal leader.

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L’ordine d’arrivo della seconda tappa

Jonathan Milan, Lidl-Trek; Paul Magnier, Soudal Quick-Step; Matteo Malucelli, XDS Astana Team; Iván García Cortina, Movistar Team; Daniel Skerl, Bahrain Victorious; Simon Dehairs, Alpecin-Premier Tech; Maikel Zijlaard, Tudor Pro Cycling Team; Sakarias Koller Løland, Uno-X Mobility; Marceli Bogusławski, Polonia; Jordi Meeus, Red Bull-BORA-hansgrohe.

La classifica generale dopo due tappe

Jonathan Milan, Lidl-Trek; Paul Magnier, Soudal Quick-Step, a 8”; Kamil Małecki, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, a 12”; Matteo Malucelli, XDS Astana Team, a 16”; Noah Hobbs, EF Education-EasyPost, a 16”; Gerben Thijssen, Movistar Team, a 20”; Iván García Cortina, Alpecin-Premier Tech, a 20”; Sakarias Koller Løland, Uno-X Mobility, a 20”; Jordi Meeus, Red Bull-BORA-hansgrohe, a 20”; Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates-XRG, a 20”.

Domani la terza tappa

Il Giro di Polonia proseguirà domani, mercoledì 5 agosto, con la terza frazione. I corridori affronteranno 193,5 chilometri da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra.

Milan partirà ancora con la maglia di leader e proverà a difendere il vantaggio conquistato grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due giornate.