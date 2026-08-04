Europei atletica, doppia rinuncia per l’Italia: Tortu e Zenoni non partiranno per Birmingham

L’azzurro non ha recuperato dall’elongazione muscolare e si concentrerà sui Giochi del Mediterraneo. La mezzofondista rinuncia per un problema al tendine. La squadra scende a 130 atleti.

Due rinunce nella squadra italiana a pochi giorni dall’inizio degli Europei di atletica di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Filippo Tortu e Marta Zenoni non prenderanno parte alla rassegna continentale: la spedizione azzurra sarà quindi composta da 130 atleti.

Tortu, convocato nel gruppo della staffetta, ha comunicato la decisione al termine del raduno della velocità svolto a Roma. L’atleta delle Fiamme Gialle non ha recuperato completamente dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento.

Tortu: “Decisione importante e sofferta”

Nonostante il percorso riabilitativo seguito sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero non consentiranno a Tortu di affrontare gli Europei nelle migliori condizioni.

«A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato di comune accordo con lo staff della Federazione di non prendere parte agli Europei», ha spiegato l’azzurro.

«È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera».

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Zenoni rinuncia ai 1500 metri

Non partirà per Birmingham neppure Marta Zenoni, atleta della Luiss convocata per i 1500 metri.

La mezzofondista ha dovuto fare i conti con un problema al tendine che ne ha condizionato la preparazione e l’avvicinamento alla stagione agonistica.

«Un infortunio al tendine ancora prima di iniziare la stagione ha reso la strada di avvicinamento alle competizioni in salita: ho dovuto cancellare gli impegni di inizio giugno e ho esordito solo a fine mese», ha dichiarato Zenoni.

«Nonostante i tentativi del team che mi ha seguito di salvare la situazione, abbiamo deciso di rinunciare alla convocazione per prioritizzare la risoluzione del problema».

Italia con 130 atleti a Birmingham

Le defezioni di Tortu e Zenoni riducono a 130 il numero degli azzurri in partenza per la Gran Bretagna.

Gli Europei prenderanno il via lunedì 10 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham e proseguiranno fino a domenica 16 agosto.