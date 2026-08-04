Europei di fondo, Taddeucci regina della Senna: oro nella 10 km, Caponi bronzo

La toscana trionfa nelle stesse acque in cui conquistò il bronzo olimpico a Parigi 2024. Viktoria Mihalyvari Farkas seconda, splendida doppietta azzurra completata dal terzo posto di Linda Caponi.

Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea della 10 chilometri di nuoto in acque libere. L’azzurra ha dominato la fase decisiva della gara disputata nella Senna, imponendosi in 2h07’49”9 e tornando sul podio nelle stesse acque in cui aveva conquistato il bronzo olimpico a Parigi 2024.

Alle sue spalle ha chiuso la campionessa uscente ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, seconda in 2h07’59”6. A completare una giornata storica per l’Italia è arrivato il bronzo di Linda Caponi, terza in 2h08’03”4.

Taddeucci cambia ritmo nel momento decisivo

La ventinovenne di Lastra a Signa ha costruito il successo attraverso una gestione paziente e tatticamente impeccabile della prova.

Taddeucci è rimasta costantemente nelle prime posizioni, controllando a lungo la gara alle spalle di Mihalyvari Farkas. Dopo una prima progressione utilizzata per valutare la risposta delle avversarie, l’azzurra ha sferrato l’attacco decisivo nel penultimo giro.

Passata al comando intorno al nono chilometro, ha continuato ad aumentare l’andatura fino a spezzare il gruppo delle inseguitrici. Il margine costruito le ha permesso di arrivare da sola al traguardo e conquistare il titolo continentale.

Caponi vince la battaglia per il bronzo

Alle spalle di Taddeucci si è messa in evidenza anche Linda Caponi. La senese di Poggibonsi, settima agli Europei di Stari Grad 2025, è rimasta sempre nel vivo della gara e ha affrontato con lucidità le fasi decisive.

Nel finale Caponi ha avuto la meglio sulla spagnola Angela Martinez Guillen, assicurandosi il terzo posto con un ritardo di 13”5 dalla connazionale.

Il risultato regala all’Italia due atlete sul podio della distanza olimpica e conferma la qualità del movimento azzurro nel nuoto di fondo.

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Taddeucci terza italiana campionessa europea

Ginevra Taddeucci diventa la terza italiana capace di vincere la 10 chilometri femminile agli Europei.

Prima di lei ci erano riuscite Martina Grimaldi, campionessa continentale a Eilat nel 2011 e a Piombino nel 2012, e Rachele Bruni, vincitrice a Hoorn nel 2016.

Tutte e tre hanno conquistato anche una medaglia olimpica: Grimaldi fu bronzo a Londra 2012, Bruni argento a Rio 2016 e Taddeucci bronzo a Parigi 2024.

La terza doppietta azzurra nella 10 chilometri

Quella firmata da Taddeucci e Caponi è la terza doppietta italiana nella storia della 10 chilometri femminile agli Europei.

I precedenti risalgono a:

Eilat 2011, con l’oro di Martina Grimaldi e l’argento di Rachele Bruni;

Hoorn 2016, con l’oro di Rachele Bruni e il bronzo di Arianna Bridi;

Parigi 2026, con l’oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Linda Caponi.

L’Italia raggiunge 101 medaglie europee nel fondo

Le due medaglie conquistate nella Senna portano l’Italia a quota 101 podi nella storia dei Campionati Europei di nuoto in acque libere.

Il bilancio complessivo azzurro è ora composto da:

39 medaglie d’oro;

29 medaglie d’argento;

33 medaglie di bronzo.

L’ordine d’arrivo della 10 chilometri femminile

Ginevra Taddeucci, Italia, 2h07’49”9; Viktoria Mihalyvari Farkas, Ungheria, 2h07’59”6; Linda Caponi, Italia, 2h08’03”4.

Dopo il quarto posto ottenuto da Gregorio Paltrinieri nella prova maschile, l’Italia trova così il primo titolo della rassegna nelle acque della Senna grazie alla cavalcata di Taddeucci e al bronzo di Caponi.