Triathlon, WTCS Karlovy Vary: Taylor-Brown vince, Steinhauser migliore azzurra con il 13° posto

La britannica si impone nella prova élite femminile dopo una fuga decisiva in bici e l’allungo nella frazione podistica. Seconda Taylor Spivey, terza Lisa Tertsch. Bianca Seregni costretta al ritiro.

Georgia Taylor-Brown conquista la prova élite femminile delle World Triathlon Championship Series di Karlovy Vary, in Cechia. La gara, disputata sulla distanza olimpica con 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, era valida anche per il ranking olimpico.

La britannica ha costruito il proprio successo con una gara tatticamente molto solida, sfruttando una fuga decisiva nella frazione ciclistica e facendo poi la differenza nei 10 chilometri conclusivi a piedi.

Taylor-Brown stacca Spivey nella corsa

La svolta della gara arriva durante il segmento in bici, quando Taylor-Brown, Taylor Spivey e Therese Feuersinger riescono a prendere margine sul resto del gruppo.

Una volta iniziata la corsa, la britannica aumenta progressivamente il ritmo e riesce a liberarsi della statunitense, tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 2h03’05”.

Spivey chiude seconda con un ritardo di 36 secondi, confermando il vantaggio costruito durante la fuga.

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Tertsch rimonta fino al podio

Più difficile il finale per Feuersinger, terza protagonista dell’azione decisiva in bicicletta. L’austriaca perde terreno nella frazione podistica e scivola fuori dalle prime posizioni.

Ne approfitta Lisa Tertsch, autrice di una rimonta importante nei 10 chilometri di corsa. La tedesca conquista il terzo posto a 1’28” dalla vincitrice, precedendo la lussemburghese Jeanne Lehair, quarta a 2’01”.

Steinhauser 13ª, Seregni si ritira

Per l’Italia il miglior risultato arriva da Verena Steinhauser, che conclude la gara al 13° posto con un ritardo di 3’46” da Taylor-Brown.

L’azzurra porta a termine una prova regolare, mantenendosi nel gruppo delle atlete immediatamente alle spalle delle migliori.

Giornata più complicata invece per Bianca Seregni, costretta al ritiro durante la frazione di ciclismo e quindi fuori dalla classifica finale.

La tappa di Karlovy Vary si chiude così con il successo di Taylor-Brown, capace di capitalizzare nel migliore dei modi la fuga in bici e di completare l’opera nella corsa, mentre Steinhauser porta a casa il miglior piazzamento italiano di giornata.