Arrampicata speed, Guiyang: Italia ai quarti nella staffetta mista, oggi le gare maschili e femminili

Nella giornata di sabato successo di Indonesia 1 davanti a Cina 2 e Stati Uniti 1. Robbiati e Colli si fermano ai quarti contro i futuri vincitori, Fossali e Randi eliminati agli ottavi. Oggi, domenica 13 settembre, si chiude la tappa con le staffette maschili e femminili.

Prosegue a Guiyang, in Cina, la tappa della World Climbing Series 2026 dedicata alla Speed. Dopo le prove individuali disputate venerdì, nella giornata di ieri, sabato 12 settembre, l’attenzione si è spostata sulla staffetta mista, con due formazioni italiane impegnate nel tabellone a eliminazione diretta.

Il successo è andato a Indonesia 1, trascinata dalla coppia formata da Raharjati Nursamsa e Rajiah Sallsabillah, capace di completare il proprio percorso dagli ottavi fino alla finale.

Indonesia 1 vince la staffetta mista

Nella sfida decisiva Indonesia 1 ha avuto la meglio su Cina 2, composta da Zhang Mengli e Zhou Ziyu. Gli indonesiani hanno fermato il cronometro a 11”35, mentre la formazione cinese ha chiuso in 14”85.

Il terzo posto è andato invece a USA 1. Samuel Watson ed Emma Hunt hanno battuto nella finale per il bronzo Francia 1, rappresentata da Jérôme Morel e Capucine, con il tempo di 11”85 contro 13”40.

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Colli e Robbiati si fermano ai quarti

Il miglior risultato italiano è arrivato da Beatrice Colli e Luca Robbiati, schierati come Italia 1.

Gli azzurri hanno superato Giappone 1 negli ottavi di finale, conquistando l’accesso ai quarti. Qui il loro cammino si è interrotto proprio contro Indonesia 1, che avrebbe poi conquistato la vittoria finale.

Il confronto si è chiuso sull’11”59 per la coppia indonesiana contro il 12”31 dell’Italia.

Fossali-Randi eliminati agli ottavi

Fuori al primo turno del tabellone a eliminazione diretta invece Italia 2, composta da Ludovico Fossali e Giulia Randi.

La coppia azzurra è stata eliminata da Indonesia 2, chiudendo così la propria esperienza nella staffetta mista tra le migliori sedici formazioni della tappa cinese.

Oggi la chiusura con staffette maschili e femminili

La tappa di Guiyang si conclude oggi, domenica 13 settembre, con le ultime due specialità in programma: le staffette maschili e femminili.

Dopo le gare individuali di venerdì e la staffetta mista di sabato, saranno dunque ancora le prove a squadre a chiudere il weekend cinese della Speed.

Per gli azzurri sarà l’ultima occasione della tappa per provare a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice prima del successivo appuntamento della World Climbing Series, previsto ancora in Cina a Chongqing dal 18 al 20 settembre.