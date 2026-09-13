Tiro a Volo, Skeet: oggi le finali dei campionati italiani in diretta su SportfaceTV

I campionati italiani di Skeet 2026 arrivano alla stretta finale al Concaverde di Lonato del Garda. Oggi, sulla nostra piattaforma, trasmettiamo le sfide decisive per l’assegnazione dei titoli.

Lonato del Garda al centro della scena: le regole al Concaverde

Il fine settimana bresciano ospita la competizione più attesa della stagione nazionale. Sulle pedane dell’impianto lombardo, gli specialisti si sfidano per conquistare lo scudetto.

La gara segue le direttive internazionali e si articola sulla dura distanza dei 125 piattelli, al termine dei quali i migliori accederanno alla fase decisiva. In caso di parità per strappare il pass per l’atto conclusivo o per assegnare i dorsali, i tiratori dovranno affrontare lo spareggio secco.

Le porte della competizione per le categorie Eccellenza, Prima, Seconda e Terza si sono aperte solo per chi ha ottenuto il bonus qualificazione durante l’anno. Discorso diverso per Veterani, Master, Ladies e i ragazzi del settore giovanile, che godono di un accesso libero. Una dinamica di gara interessante riguarda le giovani tiratrici, che scendono in campo sfidando direttamente le Ladies in un’unica classifica, pur avendo garantiti i premi per le migliori 3. Per Veterani e Master, invece, la fatica si ferma ai 125 piattelli, senza lo stress ulteriore della finale.

L’oro tricolore in diretta su SportfaceTv: il programma della domenica

Oltre ai titoli di campione 2026, sul piatto ci sono le medaglie federali e un montepremi ricco. Dopo le qualificazioni, il momento della verità sarà oggi pomeriggio quando gli appassionati potranno vivere ogni emozione in prima fila. Le finali che assegneranno l’oro per la categoria femminile e per la classe Eccellenza maschile godranno infatti della copertura integrale. Le telecamere si accenderanno sul canale Tiro a Volo TV della nostra piattaforma SportfaceTV per trasmettere in diretta gli atti conclusivi della kermesse.

Il palinsesto è pronto per non farvi perdere neanche un colpo. Il collegamento per la gara femminile inizierà alle 15.15, mentre la sfida che decreterà il campione della competizione maschile prenderà il via alle 16.15.