Pentathlon moderno, Annachiara Allara campionessa europea Under 19 in Portogallo

L’azzurra classe 2009 conquista il titolo continentale a Caldas da Rainha grazie a una grande rimonta nel laser run. Argento alla svizzera Leah Kocher, bronzo alla lituana Guste Peciulyte.

Annachiara Allara è la nuova campionessa europea Under 19 di pentathlon moderno. La giovane atleta astigiana del Junior Asti, classe 2009, ha conquistato il titolo continentale al termine della finale disputata a Caldas da Rainha, in Portogallo.

Per Allara arriva così un altro risultato di prestigio dopo i titoli europei Under 17 conquistati nel 2024 e nel 2025 e i successi nazionali nelle categorie Junior e Under 19.

La rimonta decisiva nel laser run

L’azzurra ha costruito la sua vittoria soprattutto nel laser run. Partita dalla sesta posizione con un ritardo di 25 secondi dalla testa, Allara ha recuperato terreno fino a chiudere la prova al primo posto in 11’47”45.

Il punteggio complessivo di 1462 punti le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro davanti alla svizzera Leah Kocher, seconda con 1458, e alla lituana Guste Peciulyte, terza con 1442.

Più indietro l’altra piemontese Sara Beggio del P.M. Torino, che ha concluso al ventinovesimo posto con 1343 punti.

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Allara: “Non potrei essere più felice”

Al termine della gara, Allara ha raccontato tutta la propria soddisfazione per un successo arrivato al termine di una stagione particolarmente intensa, iniziata con la World Cup e proseguita con Europei e Mondiali Junior.

La giovane azzurra ha sottolineato quanto questa vittoria rappresenti una ricompensa dopo la delusione del Mondiale Under 19 di Madrid e ha indicato già il prossimo obiettivo: continuare a crescere e diventare sempre più competitiva.

“Non ho davvero parole, sono tanto, tanto felice”, ha sintetizzato Allara dopo il trionfo.

Italia ottava nella classifica a squadre

Nella graduatoria per nazioni il successo è andato all’Ungheria, davanti a Germania e Bielorussia.

L’Italia, rappresentata da Annachiara Allara, Sara Beggio e Pellegrini, ha chiuso all’ottavo posto.

Per il pentathlon moderno azzurro arriva dunque un nuovo titolo giovanile internazionale, con Allara capace di imporsi per la prima volta anche nella categoria Under 19 dopo i successi continentali ottenuti tra le Under 17.