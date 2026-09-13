US Open 2026, Rybakina regina a New York e nuova numero 1: stasera Zverev-Shelton

La kazaka batte Sabalenka in tre set e conquista il terzo Slam della carriera, il secondo della stagione dopo l’Australian Open. Oggi alle 22 la finale maschile tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Elena Rybakina conquista gli US Open 2026 e completa una stagione da protagonista assoluta. La 27enne kazaka ha battuto Aryna Sabalenka nella finale femminile di New York con il punteggio di 6-4 5-7 6-2, al termine di due ore e 22 minuti di gioco.

Per Rybakina si tratta del terzo titolo Slam della carriera e del secondo nel 2026, dopo l’Australian Open conquistato a inizio stagione superando ancora Sabalenka nell’ultimo atto.

Rybakina vince il primo US Open e sale al numero 1

Il successo di Flushing Meadows consegna alla kazaka il primo US Open della carriera. Rybakina aveva già acquisito matematicamente la certezza di diventare numero uno del mondo con l’accesso alle semifinali e da lunedì guiderà ufficialmente la classifica WTA.

Il nuovo ranking la vedrà a 9.901 punti, con oltre duemila lunghezze di vantaggio sulla stessa Sabalenka, seconda a quota 7.875.

Per la bielorussa si chiude invece un 2026 senza titoli Major. È la prima stagione senza uno Slam dal 2022, dopo gli Australian Open vinti nel 2023 e 2024 e gli US Open conquistati nel 2024 e nel 2025.

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Stasera Zverev-Shelton per il titolo maschile

Il torneo si chiuderà oggi, domenica 13 settembre, alle ore 22 con la finale maschile tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Lo statunitense arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato Carlos Alcaraz nei quarti e proverà a riportare il titolo maschile degli US Open negli Stati Uniti. Un successo americano a New York manca dal 2003, quando a trionfare fu Andy Roddick.

Shelton dovrà però ribaltare una tradizione completamente favorevole a Zverev: il tedesco ha infatti vinto tutti e cinque i precedenti tra i due.

Zverev avanti 5-0 nei precedenti

Quattro dei cinque confronti si sono disputati nel 2025, con Zverev vincitore all’ATP 500 di Monaco, all’ATP 250 di Stoccarda, al Masters 1000 di Cincinnati e alle ATP Finals, sempre senza concedere un set. Il tedesco si era imposto anche nel precedente giocato a Cincinnati nel 2024.

Per il 29enne di Amburgo la finale rappresenta l’occasione di conquistare il secondo Major della carriera e di cancellare definitivamente il ricordo della sconfitta subita proprio a New York nel 2020 contro Dominic Thiem.

La finale vale molto anche per Race e ranking

Zverev e Jannik Sinner arrivano alla finale appaiati a 7.950 punti nella Race 2026. In caso di vittoria, il tedesco tornerebbe da solo davanti all’altoatesino e rafforzerebbe inoltre la propria seconda posizione nel ranking ATP.

Shelton, indipendentemente dal risultato della finale, da lunedì sarà invece il nuovo numero 4 del mondo. Con il titolo salirebbe a 5.380 punti, portandosi a sole 180 lunghezze da Alcaraz. In caso di sconfitta resterebbe a quota 4.680, a 800 punti dallo spagnolo e con 790 punti di vantaggio su Felix Auger-Aliassime.

Dopo il trionfo di Rybakina, dunque, questa sera toccherà a Zverev e Shelton chiudere l’edizione 2026 degli US Open e contendersi l’ultimo titolo Slam della stagione.