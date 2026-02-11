Winter Triathlon: a Padola i Mondiali 2026 nel cuore delle Dolomiti olimpiche

L’Italia si conferma ancora una volta patria d’eccellenza del Winter Triathlon e dei grandi eventi sportivi internazionali. Per il terzo anno consecutivo, infatti, il nostro Paese ospiterà i Campionati del Mondo di Winter Triathlon e Winter Duathlon.

Appuntamento da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026 a Padola, in Veneto, a pochi chilometri dalle venue che accoglieranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina.

Dopo le edizioni di successo di Pragelato e Cogne, la Federazione Italiana Triathlon rilancia dunque con una nuova location di prestigio, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, pronta ad accogliere Junior, U23, Elite, Para e Age Group in un weekend che si preannuncia spettacolare

Venerdì 27 febbraio

Sabato 28 febbraio

Domenica 1° marzo

Un calendario fitto, che culminerà con la spettacolare staffetta mista 2×2, format sempre più apprezzato a livello internazionale.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente FITri Riccardo Giubilei:

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo il Campionato del mondo di Winter Triathlon in Italia. Proponiamo quest’anno una località in Veneto, Padola, al centro del territorio che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La rassegna iridata sarà l’occasione per mostrare al mondo la capacità organizzativa della Federazione Italiana Triathlon e dei suoi collaboratori, le nostre splendide località montane e soprattutto la capacità di lavorare in squadra che ha fatto la differenza in questi anni. Ospiteremo i migliori specialisti del mondo, i campioni, gli Age Group, i Paratriatleti e le nazionali che troveranno in Italia il luogo ideale per dedicarsi a una disciplina fantastica”.

A sottolineare il peso internazionale dell’assegnazione è anche Caterina Vacchi, membro dell’Executive Board di World Triathlon:

“La conferma dell’Italia come sede dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon per il terzo anno consecutivo è il risultato di una visione chiara e di un lavoro politico e sportivo portato avanti con continuità. Nel mio ruolo di vicepresidente FITri e membro dell’Executive Board di World Triathlon, ho sostenuto personalmente la candidatura italiana, accolta in modo unanime dal Board mondiale: un segnale concreto del riconoscimento del lavoro e dell’investimento strategico che la Federazione porta avanti da anni. La scelta di Padola e delle date del 27, 28 febbraio e 1° marzo, unico weekend libero tra Olimpiadi e Paralimpiadi, colloca l’evento in una finestra internazionale di massimo rilievo”.