Triathlon, Coppa del Mondo a Tongyeong: Sacchi sesta, De Nigro nono sotto la pioggia

Buone prove degli azzurri nella tappa coreana disputata sulla distanza sprint. Paola Sacchi chiude sesta nella gara femminile, Euan De Nigro centra il nono posto tra gli uomini. Vittorie per Xinyu Lin e Alberto González García.

Si è disputata nella notte italiana la World Triathlon Cup di Tongyeong 2026, storico appuntamento del calendario internazionale in Corea del Sud, presente nel circuito dal 2003. La gara si è svolta sotto una pioggia incessante sulla distanza sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa.

Buone notizie per l’Italia, che porta quattro atlete nelle prime undici posizioni della prova femminile e piazza Euan De Nigro al nono posto nella gara maschile.

Sacchi sesta nella gara femminile

Paola Sacchi ha chiuso in sesta posizione, aggiungendo un altro risultato di rilievo a una stagione già ricca di soddisfazioni.

Nel 2026 l’azzurra ha conquistato il bronzo individuale nella Coppa del Mondo di Edmonton, l’ottavo posto a Tiszaujvaros, il nono a Roma e una medaglia individuale ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.

A questi risultati si aggiungono l’oro nella Mixed Relay di Coppa del Mondo a Edmonton, insieme a De Nigro, Espuna e Mallozzi, l’argento nella staffetta mista di Roma con De Nigro, Azzano e Seregni e l’oro ai Giochi del Mediterraneo con De Nigro, Cultore e Seregni.

A Tongyeong ottime indicazioni anche dalle altre italiane: Verena Steinhauser ha chiuso nona, Asia Mercatelli decima e Beatrice Mallozzi undicesima.

Doppietta cinese con Lin e Huang

La vittoria nella gara femminile è andata alla cinese Xinyu Lin, che si è confermata dopo il successo ottenuto una settimana fa nella tappa di Beijing sulla distanza olimpica.

Alle sue spalle la connazionale Anqui Huang, quarta a Beijing e protagonista di una grande rimonta nella frazione di corsa. Terzo posto per la francese Mathilde Gautier.

La portoghese Mariana Vargem ha chiuso quarta, mentre la tedesca Nina Eim ha completato la top five.

La gara femminile

Nel nuoto è stata la cinese Fang a prendere il comando, uscendo dall’acqua con sei secondi di vantaggio su un piccolo gruppo di inseguitrici. Sacchi ha completato la prima frazione in ottava posizione a circa quindici secondi, con Mercatelli dodicesima e Steinhauser e Mallozzi poco più indietro.

Nella frazione ciclistica non si sono registrate fughe decisive e un gruppo di 24 atlete, con le azzurre sempre nelle posizioni di testa, si è presentato compatto alla seconda transizione.

Nella corsa Vargem e Lin hanno provato ad allungare, con la cinese capace poi di prendere il comando in solitaria. Alle loro spalle Sacchi, Mercatelli e Steinhauser sono rimaste nel gruppo inseguitore, mentre Huang ha costruito nel finale la rimonta che le ha permesso di conquistare la seconda posizione.

De Nigro nono nella prova maschile

Ottimo risultato anche nella gara uomini per Euan De Nigro, che ha concluso al nono posto.

Per l’azzurro si tratta del miglior risultato individuale in Coppa del Mondo nel 2026 e del secondo migliore della carriera dopo il settimo posto ottenuto a Samarcanda nel 2024. De Nigro eguaglia inoltre il nono posto della World Triathlon Cup di Roma 2024 e migliora la quindicesima posizione ottenuta a Tongyeong nel 2025.

Nel corso della stagione l’italiano aveva già conquistato medaglie nelle prove mixed di Coppa del Mondo a Edmonton e Roma, oltre all’argento nella staffetta delle Series di Quiberon con Seregni, Azzano e Missaglia, all’oro mixed ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e all’argento individuale.

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González García vince tra gli uomini

Il successo è andato allo spagnolo Alberto González García, già terzo nella prova olimpica della World Triathlon Cup di Beijing della settimana precedente.

Secondo posto per lo svizzero Max Studer, vincitore a Beijing, mentre sul terzo gradino del podio è salito lo statunitense Keller Norlan.

Quarto l’altro spagnolo David Castro Fajardo, quinto il cinese Xirui Zhang.

La gara ha visto Mark Devay e Seth Rider prendere il comando nei 750 metri di nuoto. Tra gli italiani, Nicola Azzano è uscito dall’acqua in settima posizione, mentre De Nigro era ventesimo e Miguel Espuna Larramona più indietro.

Nel ciclismo si è formato un gruppo di testa comprendente, tra gli altri, González García, Stapley, McQueen, Rethoret e Dijkstra, capace di costruire una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori.

Nella corsa conclusiva González García ha preso il largo, mentre Studer e Norlan sono risaliti alle sue spalle. De Nigro, inizialmente nel quarto gruppo inseguitore, ha recuperato posizioni fino a chiudere nono.

Per il Team Italia, Nicola Azzano ha chiuso nelle retrovie, mentre Miguel Espuna Larramona si è ritirato durante la frazione di corsa.