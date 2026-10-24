Tennis, quattro tornei su Sky e NOW dal 26 ottobre: Vienna, Basilea, Tokyo e Guangzhou

Una settimana di grande tennis tra ATP e WTA: in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW due ATP 500 e due tornei femminili. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire più campi in contemporanea.
Quattro tornei in diretta in una sola settimana su Sky Sport e in streaming su NOW. Da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre il grande tennis internazionale torna protagonista con due appuntamenti ATP e due WTA.
In campo maschile riflettori sull’ATP 500 Erste Bank Open di Vienna e sull’ATP 500 Swiss Indoors Basel di Basilea. Il circuito femminile farà invece tappa al WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis di Tokyo e al WTA 250 di Guangzhou.
Sky Sport Tennis canale di riferimento
Sky Sport Tennis sarà il canale principale per seguire in diretta, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e gli altri match di maggiore interesse dei quattro tornei.
La copertura sarà ampliata da Sky Sport Plus, il servizio interattivo disponibile sul canale 203 per i clienti Sky Q via satellite e su Sky Glass connesso a Internet. Attraverso il tasto verde o quello dedicato all’interattività sarà possibile accedere alle immagini live dai diversi campi e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.
Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi che permetteranno di seguire altri incontri prodotti direttamente da ATP e WTA.
A completare la copertura ci saranno aggiornamenti, notizie e approfondimenti su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, oltre ai contenuti della newsletter “Circoletto Rosso” di Sky Sport Insider, curata da Angelo Carotenuto.
La programmazione da lunedì a venerdì
Lunedì 26 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 20.30 il meglio dei quattro tornei
Martedì 27 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 19.30 il meglio dei quattro tornei
Mercoledì 28 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 18 il meglio dei quattro tornei
Giovedì 29 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Venerdì 30 ottobre
Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei
Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 19.30 il meglio dei quattro tornei
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Sabato 31 ottobre: tutte le semifinali
Sky Sport Tennis
Ore 4 – prima semifinale WTA 500 Tokyo
Ore 6 – seconda semifinale WTA 500 Tokyo
Ore 9.30 – prima semifinale WTA 250 Guangzhou
Ore 11.30 – seconda semifinale WTA 250 Guangzhou
Ore 15 – prima semifinale ATP 500 Vienna
Ore 16.30 – seconda semifinale ATP 500 Vienna
Sky Sport Max
Ore 15 – prima semifinale ATP 500 Basilea
Ore 17 – seconda semifinale ATP 500 Basilea
Domenica 1° novembre: il giorno delle finali
Sky Sport Tennis
Ore 4 – finale WTA 500 Tokyo
Ore 9.30 – finale WTA 250 Guangzhou
Ore 14 – finale ATP 500 Vienna
Ore 15.30 – finale ATP 500 Basilea
Una programmazione che accompagnerà quindi gli appassionati per l’intera settimana, con una copertura estesa dai primi turni fino alle finali dei quattro tornei.