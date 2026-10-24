Tennis, quattro tornei su Sky e NOW dal 26 ottobre: Vienna, Basilea, Tokyo e Guangzhou

Una settimana di grande tennis tra ATP e WTA: in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW due ATP 500 e due tornei femminili. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire più campi in contemporanea.

Quattro tornei in diretta in una sola settimana su Sky Sport e in streaming su NOW. Da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre il grande tennis internazionale torna protagonista con due appuntamenti ATP e due WTA.

In campo maschile riflettori sull’ATP 500 Erste Bank Open di Vienna e sull’ATP 500 Swiss Indoors Basel di Basilea. Il circuito femminile farà invece tappa al WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis di Tokyo e al WTA 250 di Guangzhou.

Sky Sport Tennis canale di riferimento

Sky Sport Tennis sarà il canale principale per seguire in diretta, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e gli altri match di maggiore interesse dei quattro tornei.

La copertura sarà ampliata da Sky Sport Plus, il servizio interattivo disponibile sul canale 203 per i clienti Sky Q via satellite e su Sky Glass connesso a Internet. Attraverso il tasto verde o quello dedicato all’interattività sarà possibile accedere alle immagini live dai diversi campi e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi che permetteranno di seguire altri incontri prodotti direttamente da ATP e WTA.

A completare la copertura ci saranno aggiornamenti, notizie e approfondimenti su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, oltre ai contenuti della newsletter “Circoletto Rosso” di Sky Sport Insider, curata da Angelo Carotenuto.

La programmazione da lunedì a venerdì

Lunedì 26 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 20.30 il meglio dei quattro tornei

Martedì 27 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 19.30 il meglio dei quattro tornei

Mercoledì 28 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 18 il meglio dei quattro tornei

Giovedì 29 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Venerdì 30 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 2.30 alle 22 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 13.30 alle 19.30 il meglio dei quattro tornei

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Sabato 31 ottobre: tutte le semifinali

Sky Sport Tennis

Ore 4 – prima semifinale WTA 500 Tokyo

Ore 6 – seconda semifinale WTA 500 Tokyo

Ore 9.30 – prima semifinale WTA 250 Guangzhou

Ore 11.30 – seconda semifinale WTA 250 Guangzhou

Ore 15 – prima semifinale ATP 500 Vienna

Ore 16.30 – seconda semifinale ATP 500 Vienna

Sky Sport Max

Ore 15 – prima semifinale ATP 500 Basilea

Ore 17 – seconda semifinale ATP 500 Basilea

Domenica 1° novembre: il giorno delle finali

Sky Sport Tennis

Ore 4 – finale WTA 500 Tokyo

Ore 9.30 – finale WTA 250 Guangzhou

Ore 14 – finale ATP 500 Vienna

Ore 15.30 – finale ATP 500 Basilea

Una programmazione che accompagnerà quindi gli appassionati per l’intera settimana, con una copertura estesa dai primi turni fino alle finali dei quattro tornei.