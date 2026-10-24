Sci alpino, impresa Zenere a Sölden: rimonta undici posizioni e chiude quinta, vince Moltzan

La vicentina firma il miglior risultato in carriera in gigante dopo il 16° posto della prima manche. Successo per Paula Moltzan, che precede Lara Colturi di un solo centesimo. Della Mea risale fino al 18° posto.

Grande rimonta di Asja Zenere nel gigante di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino. La vicentina recupera undici posizioni nella seconda manche e chiude al quinto posto, centrando il miglior risultato della carriera nella specialità.

La vittoria va alla statunitense Paula Moltzan, che conquista il primo successo in carriera in Coppa del Mondo con il tempo complessivo di 2’14″82, precedendo di appena un centesimo Lara Colturi.

Zenere dalla 16ª alla quinta posizione

Sedicesima al termine della prima manche, Zenere cambia passo nella seconda, disputata sotto una leggera nevicata e con una visibilità più difficile sul Rettenbach.

La 29enne vicentina affronta con aggressività il muro, riesce a limitare i danni anche dopo un errore in uscita dal tratto più ripido e risale fino alla quinta posizione finale a 72 centesimi da Moltzan.

Prima di oggi, il miglior piazzamento di Zenere in gigante era il nono posto ottenuto a Copper Mountain nel novembre 2025. La carabiniera aveva già centrato un podio in Coppa del Mondo con il terzo posto in superG in Val di Fassa lo scorso marzo.

«Sono felicissima: se ad aprile mi avessero detto che avrei fatto quinta a Sölden avrei firmato», ha raccontato Zenere. «Non sono ancora al cento per cento, ma se a questo punto di forma arrivano questi risultati, davvero bene così».

L’azzurra ha fissato anche l’obiettivo per il resto della stagione: «A fine stagione punto ad essere tra le top 10».

Moltzan beffa Colturi per un centesimo

La seconda manche rimescola completamente la classifica. Moltzan, quinta dopo la prima frazione, trova la sciata giusta e sale fino al gradino più alto del podio.

Lara Colturi manca la vittoria per appena un centesimo, mentre la tedesca Emma Aicher risale fino alla terza posizione a 52 centesimi.

Quarta Sara Hector a +0.63, immediatamente davanti a Zenere. Sesta Camille Rast a +0.81.

Giornata invece più complicata per Mikaela Shiffrin, leader dopo la prima manche: la statunitense perde terreno nella seconda e conclude settima a 83 centesimi.

Della Mea risale, Pazzaglia chiude 29ª

Buona seconda manche anche per Lara Della Mea. La friulana, dopo le difficoltà del mattino, recupera sei posizioni e termina 18ª a 1″73 dalla vincitrice.

«Nella seconda manche sono riuscita a fare qualcosa di meglio. C’è ancora molto da lavorare ma qualche passo avanti è stato fatto», ha spiegato Della Mea, che nelle prossime settimane concentrerà maggiormente il lavoro sullo slalom in vista della gara di Levi.

Percorso inverso per Alice Pazzaglia: 23ª dopo la prima manche, perde terreno nella seconda e chiude in 29ª posizione a 3″58.

Non avevano invece superato il taglio della prima manche Anna Trocker, Sophie Mathiou, Laura Pirovano e Marta Bassino, tornata in gara a un anno dall’infortunio. Più attardate Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti.

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Domenica tocca agli uomini

La tappa di Sölden proseguirà domenica 25 ottobre con il gigante maschile: prima manche alle ore 10 e seconda alle 13, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Il prossimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile sarà invece lo slalom di Levi di sabato 14 novembre.