Scherma, accordo FIS-Bambino Gesù: attività per i piccoli pazienti e premi agli atleti-studenti

Ieri, venerdì 23 ottobre, il Salone d’Onore del CONI ha ospitato la presentazione del protocollo che porterà la scherma nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la cerimonia del progetto “Incentivazione allo Studio”, con oltre 60 atleti premiati.

La scherma entra nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e celebra, nello stesso tempo, i suoi atleti capaci di eccellere anche nello studio. È stato un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’impegno sociale e della formazione quello vissuto ieri, venerdì 23 ottobre, nel Salone d’Onore del CONI a Roma, gremito per due appuntamenti promossi dalla Federazione Italiana Scherma.

Al centro dell’evento la presentazione ufficiale del protocollo d’intesa tra la FIS e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che porterà attività ludico-sportive di scherma tra i piccoli pazienti, e la cerimonia di premiazione del progetto “Incentivazione allo Studio” relativo all’anno 2025.

La scherma entra al Bambino Gesù

L’accordo, realizzato anche grazie alla collaborazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, prevede la presenza di tecnici e atleti nella sede di Palidoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per coordinare e svolgere attività ludico-schermistiche rivolte ai piccoli degenti.

Un progetto che punta a utilizzare lo sport come parte del percorso di recupero e inclusione dei bambini con difficoltà.

«Lo sport in ospedale, come attività preventiva e adattata, è fondamentale. I bambini con difficoltà hanno come attività principale il gioco e lo sport è un gioco, parte integrante del percorso riabilitativo», ha spiegato Gessica Della Bella, responsabile dell’Unità Operativa Complessa Day Hospital Neuroriabilitazione e Attività sportiva adattata del Bambino Gesù.

Il responsabile di Medicina dello Sport dell’ospedale, Ugo Giordano, ha sottolineato l’obiettivo di «reintrodurre dei ragazzi con difficoltà verso l’ambiente dello sport», auspicando un ampliamento del progetto per accompagnare sempre più bambini verso il ritorno alla normalità.

Mazzone: «La scherma sia simbolo di cultura e inclusività»

Il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa.

«Non possiamo fermarci ai successi e ai Medaglieri che continuiamo a vincere in tutto il mondo: vogliamo che la scherma sia sempre più disciplina simbolo di cultura e inclusività», ha spiegato Mazzone, ricordando come l’attenzione al sociale e alla solidarietà rappresenti uno degli impegni centrali della Federazione.

«Il protocollo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è l’espressione di questa visione e sono davvero orgoglioso di un’intesa che porterà l’attività ludico-schermistica tra i piccoli pazienti».

Ad aprire i lavori era stato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha definito la FIS «una Federazione modello», rivolgendo un applauso agli atleti, alle famiglie, ai tecnici e ai dirigenti.

Oltre 60 atleti premiati per sport e studio

La seconda parte della giornata è stata dedicata alla cerimonia del progetto “Incentivazione allo Studio”, che ha premiato oltre 60 schermidori delle categorie Under 14, Giovani e Assoluti capaci di coniugare risultati agonistici e rendimento scolastico o universitario.

L’iniziativa è sostenuta dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Il presidente dell’ICSC, Beniamino Quintieri, ha ricordato come portare avanti contemporaneamente sport e studio richieda «impegno, responsabilità, capacità di organizzazione e una forte consapevolezza dei propri obiettivi».

Alla premiazione hanno partecipato, tra gli altri, Luciano Buonfiglio, il past president del CONI Giovanni Malagò, il presidente onorario della FIS Giorgio Scarso, i vicepresidenti federali Daniele Garozzo e Francesco Montini e la vicepresidente vicaria del CONI Diana Bianchedi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio”

Per la categoria Under 14 sono stati premiati Lorenzo Abbruzzese, Giancarlo Arena, Fabiola Badiali, Gabriele Belardinelli, Sofia Branca, Azzurra Bussoletti, Claudia Zoe Capitanelli, Edoardo Casini, Paolo Maria Ciorra, Martina Coggio, Nicolò Coniglione, Giorgia D’Angelo, Valentino Dassano, Sveva De Gregori, Alessandro Di Muro, Eleonora Di Pace, Lorenzo Digiulio, Alessandro Drago, Anna Fiaschi, Sole Maria Flesca, Natan Gaetani, Linda Gallorini, Federica Gamberini, Tobia Giorgi, Agostino Giorgi, Giulia Iacolare, Greta Madonna, Pietro Mainenti, Asia Mancini, Nicole Martini, Tommaso Monterosso, Alessandro Morelli, Bianca Morello, Giole Giuseppe Ortalizio, Nicolò Giulio Panza, Lorenzo Pasqualini, Vincenzo Pellegrino, Viola Petrucci, Flavio Pezzotti, Sara Pirastu, Matteo Timme Pisu, Maria Luce Ragusa, Arturo Vito Rapanà, Lucrezia Ricci, Zeno Saccani, Zeno Smith, Giovanni Filippo Tinella, Edoardo Trabucco, Maria Vittoria Trombetti, Cristian Uccheddu ed Elisa Ventorino.

Tra gli Under 20 riconoscimenti per Valerio Reale, Manuel Heim, Alice Armezzani, Francesco Dodaro, Giulia Rosiello e Asia Vitali.

Nella categoria Assoluti sono stati invece premiati Alberto Arpino, Nicolò Del Contrasto, Benedetta Barbara Maria Giuffrè, Giorgio Marciano, Eleonora Orso, Marco Pellitteri, Emilia Rossatti e Lupo Veccia Scavalli.

Una giornata che ha così unito due dimensioni sulle quali la Federazione Italiana Scherma intende continuare a investire: lo sport come strumento di inclusione e sostegno sociale e la valorizzazione degli atleti capaci di costruire il proprio futuro anche fuori dalla pedana.