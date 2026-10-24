Triathlon, Europe Cup Alanya: Bonacina quinta, Astori sesto. Domenica tocca al Paratriathlon

Buoni risultati per gli azzurri nelle gare élite in Turchia: Carlotta Bonacina chiude quinta tra le donne, Nicolò Astori sesto e Delian Stateff decimo nella prova maschile. Domenica tre italiani al via nella World Triathlon Para Cup.

Si è aperto ad Alanya, in Turchia, il fine settimana internazionale del triathlon azzurro. Nella Europe Triathlon Cup disputata sabato sono arrivati risultati positivi per l’Italia, con Carlotta Bonacina quinta nella prova femminile e Nicolò Astori sesto in quella maschile.

Il programma proseguirà domenica con la World Triathlon Para Cup, che vedrà al via tre rappresentanti italiani.

Bonacina quinta nella gara femminile

Nella prova donne il miglior risultato azzurro è stato quello di Carlotta Bonacina, portacolori della Valdigne Triathlon, che ha concluso in quinta posizione.

Gara sfortunata invece per Sara Crociani della 707, costretta al ritiro nelle prime fasi della frazione ciclistica dopo essere transitata al comando al termine della prima transizione.

La vittoria è andata alla svizzera Anouk Danna, davanti alla tedesca Anabel Knoll e alla britannica Isabella Hayes. Quarta posizione per la tedesca Carlotta Bulck, immediatamente davanti a Bonacina.

Astori e Stateff nella top 10

Due italiani tra i primi dieci nella gara maschile. Nicolò Astori, della 707, ha tagliato il traguardo in sesta posizione, mentre Delian Stateff delle Fiamme Azzurre ha chiuso decimo.

Più indietro gli altri due azzurri in gara: Giovanni Lombardo, della Pro Patria Milano, ha concluso al 22° posto, mentre Lukas Lanzinger, della Valdigne Triathlon, ha terminato in 42ª posizione.

Successo per il francese Martin Hubner, davanti al britannico Sam Hart e a Dmitrii Karpeev.

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Domenica la World Triathlon Para Cup

Il fine settimana di Alanya si chiuderà domenica con la World Triathlon Para Cup.

Saranno tre gli azzurri impegnati nel Paratriathlon: Matilde Vacchini delle Fiamme Oro, Luca Panciroli del CUS Parma e Fabrizio Suarato del Team Ladispoli Triathlon.

Al loro fianco lo staff composto da Gianluca Cacciamano, responsabile del settore classificazioni Paratriathlon, Luca Tomasi, classificatore Paratriathlon, e Matteo Marmentini, tecnico Paratriathlon.

Le gare scatteranno dalle 16.30 ora locale, con la Turchia avanti di un’ora rispetto all’Italia.