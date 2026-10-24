NBA, ai Lakers il derby di Los Angeles: Doncic e Reaves stendono i Clippers, Atlanta firma il record

I gialloviola vincono la stracittadina senza LeBron James e Kawhi Leonard. Doncic chiude con 23 punti ma anche 11 palle perse, Reaves ne mette 28. Gli Hawks travolgono Charlotte 128-81 e centrano la vittoria più larga della loro storia.
Il primo derby di Los Angeles senza LeBron James e Kawhi Leonard va ai Lakers, che piegano i Clippers dopo un primo tempo equilibrato e cambiano passo nella seconda parte di gara.
I Clippers restano pienamente in partita fino all’intervallo, chiuso sul 64-64, riuscendo anche a toccare il +6. A metà del terzo quarto, però, i Lakers accelerano e trovano l’allungo decisivo trascinati da Luka Doncic e Austin Reaves.
Doncic da 23 punti, Reaves ne segna 28
Doncic non vive la sua serata più pulita: chiude con 23 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ma anche con 11 palle perse, massimo personale in carriera. Lo sloveno fatica anche dall’arco, con 2/8.
Più efficace Reaves, che sfiora la doppia doppia con 28 punti e 9 assist, tirando 3/5 da tre. In doppia cifra anche Kessler con 22 punti, Williams con 14, Grimes con 13 e Thybulle con 11.
Sei giocatori sopra quota 10 anche per i Clippers, ai quali non bastano i 26 punti di Garland. A pesare sono soprattutto le 26 palle perse complessive.
Atlanta travolge Charlotte e firma il record
Serata storica per gli Atlanta Hawks, che dominano gli Charlotte Hornets con un netto 128-81.
Il +47 finale rappresenta la vittoria più larga nella storia della franchigia, migliorando il precedente primato stabilito il 15 novembre 2017 contro Sacramento, quando Atlanta si impose 126-80.
Boston supera New York
Sorridono anche i Boston Celtics, che battono i New York Knicks per 107-103.
Decisivo Jayson Tatum, autore di 36 punti, 25 dei quali realizzati nel secondo tempo. La stella dei Celtics firma anche sette degli ultimi otto punti della sua squadra.
Paul George e Neemias Queta aggiungono 15 punti a testa, permettendo a Boston di resistere alla rimonta finale dei campioni NBA in carica.
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Vincono Dallas, Minnesota e Houston
Successo esterno per i Dallas Mavericks, che passano sul campo degli Indiana Pacers per 121-105.
Vittoria in trasferta anche per i Minnesota Timberwolves, 115-93 sul parquet degli Orlando Magic, e per i Toronto Raptors, che superano Washington 112-102.
Detroit passa invece sul campo di Miami con il punteggio di 128-111, mentre Houston espugna San Antonio 114-110.
Successi lontano da casa anche per Memphis, 111-108 contro Golden State, Portland, 128-120 contro Sacramento, e Chicago, che batte Milwaukee 132-125.
Tra le vittorie interne spicca infine quella degli Utah Jazz, che superano di misura i New Orleans Pelicans per 120-119.