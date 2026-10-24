Federghiaccio, Thomas Rottensteiner è il nuovo presidente: eletto con il 77,29% dei voti

L’imprenditore altoatesino succede ad Andrea Gios alla guida della FISG. Nell’assemblea elettiva di Bolzano ha ottenuto 1.597 voti, superando Federica Manzoni Pesenti.

Thomas Rottensteiner è il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. L’imprenditore altoatesino, classe 1963, è stato eletto oggi nel corso dell’assemblea federale di Bolzano e succede ad Andrea Gios alla guida della FISG.

Rottensteiner ha ottenuto 1.597 voti, pari al 77,29% delle preferenze, imponendosi sulla seconda candidata alla presidenza, Federica Manzoni Pesenti, che si è fermata a 468 voti, pari al 22,65%.

A completare il quadro una sola scheda bianca, pari allo 0,048% dei voti complessivi.

Rottensteiner: «Sarò il presidente di tutti»

Per Rottensteiner si apre così il primo mandato alla guida della Federghiaccio.

«Sono felice ed emozionato di essere il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio», ha dichiarato dopo l’esito della votazione.

Il neo presidente ha ringraziato società sportive, corpi militari, dirigenti e rappresentanti di atleti e tecnici che hanno preso parte all’assemblea.

«Sono grato del sostegno ricevuto da chi ha espresso un voto per me, ma voglio ribadire anche a tutti coloro che non mi hanno votato che sono e sarò il presidente di tutti, con attenzione a tutte le componenti federali».

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

«Al lavoro fin da subito»

Rottensteiner ha quindi indicato la volontà di iniziare immediatamente il nuovo percorso federale.

«Sono motivato per lavorare fin da subito al 100%, dando il mio contributo e raccogliendo le idee e le proposte del Consiglio Federale».

Il nuovo numero uno della FISG ha infine rivolto un augurio ai consiglieri eletti, auspicando un lavoro comune «con grande impegno e al massimo delle loro possibilità».