Triathlon Experience, lo sport che racconta l’Italia: quattro eventi tra neve, mare e città

Quattro appuntamenti internazionali, quattro città simbolo e un’unica visione: usare lo sport come strumento di promozione territoriale e sviluppo sostenibile.

È questa l’anima di “Triathlon Experience“, il progetto ideato dalla Federazione Italiana Triathlon che ha ottenuto un risultato di grande prestigio, classificandosi secondo tra ben 206 proposte presentate per accedere ai finanziamenti del Fondo Nazionale del Turismo.

Un riconoscimento che certifica la bontà di un’idea capace di unire lo sport alla valorizzazione del territorio ed a ricadute economiche concrete.

Le tappe: un viaggio sportivo lungo l’Italia

Il calendario del “Triathlon Experience” attraverserà tutta l’Italia seguendo il ritmo delle stagioni e la varietà dei paesaggi italiani.

Il primo appuntamento è fissato per il 27 febbraio a Padola, in provincia di Belluno, dove la neve farà da cornice ai World triathlon e Paratriathlon Winter Championships: tre giorni di gare che apriranno ufficialmente il progetto. Il 30 maggio il testimone passerà al mare di Alghero, sede di una tappa del circuito mondiale e fondamentale appuntamento di qualificazione olimpica.

In piena estate, il 29 agosto, sarà Taranto a ospitare il triathlon all’interno dei Giochi del Mediterraneo, confermando il ruolo centrale della città pugliese nello sport internazionale.

Il gran finale è infine previsto per il 3 ottobre a Roma, nello scenario del laghetto dell’Eur, con la World Triathlon Cup. Un percorso che non si limita all’evento sportivo in sé, ma che invita atleti, addetti ai lavori ed appassionati a vivere territori, scoprire i prodotti tipici e le bellezze paesaggistiche del luogo. L’indotto economico diretto stimato supera i 2 milioni di euro.

Sport e turismo, una sinergia che guarda lontano

Alla presentazione del progetto è intervenuta anche il ministro del Turismo Daniela Santachè, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Sport e turismo sono legati in modo indissolubile. Investire nello sport significa promuovere l’Italia nel mondo, distribuire i flussi turistici durante l’anno e valorizzare territori meno noti”.

Un concetto condiviso anche dal presidente della FILTRI, Riccardo Giubilei, che ha definitivo il progetto del “Triathlon Experience” come l’espressione di una visione chiara: far crescere la disciplina insieme all’immagine del paese. “Siamo tra i migliori al mondo nell’organizzazione di eventi internazionali. Questo progetto dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta”, ha concluso, lasciando intendere che questo sarà solo l’inizio di un percorso ancora più ampio ed interessante.