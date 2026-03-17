Basket, Italia femminile al sogno Mondiale dopo 32 anni. Spreafico: “Da pelle d’oca”

Il ritorno dell’Italia femminile di basket torna al Mondiale. La qualificazione è la conferma di un percorso di crescita importante. Dopo 32 anni di assenza dalla competizione iridata, le azzurre torneranno tra le grandi del basket mondiale grazie alla vittoria contro la Spagna.

Basket, Laura Spreafico: “Percorso da pelle d’oca”

A raccontare l’importanza di questo traguardo è la capitana Laura Spreafico, che non nasconde l’emozione per il risultato raggiunto al Corriere dello Sport: «Volevamo qualificarci al Mondiale con le nostre forze senza dover aspettare gli altri risultati. Aver riportato l’Italia al Mondiale dopo così tanti anni con questo gruppo è qualcosa che fa venire la pelle d’oca». La qualificazione che mancava addirittura dal 1994.

Il percorso della Nazionale femminile è stato segnato da una crescita evidente già dall’Europeo, chiuso con una storica medaglia di bronzo. Un risultato che, come sottolinea la stessa Spreafico, ha inciso profondamente sulla mentalità della squadra: «Il livello di consapevolezza delle nostre qualità che abbiamo raggiunto e mantenuto è molto importante». La vittoria contro la Spagna ha ulteriormente consolidato questa sicurezza,.

Uno degli elementi chiave del successo azzurro è l’equilibrio in campo, soprattutto nella gestione del talento di Cecilia Zandalasini, autentico punto di riferimento nei momenti decisivi. «Sappiamo quanto Cecilia possa essere il nostro faro nei momenti più complicati», ha spiegato la capitana, sottolineando però anche la forza del collettivo: «Allo stesso tempo tutte noi siamo brave ad essere protagoniste sui due lati del campo».

Le sfide affrontate nel torneo, comprese quelle contro avversari ostici come gli Stati Uniti, hanno rappresentato un banco di prova fondamentale. «Sono fortissime e non perdonano nulla», ha ammesso Spreafico, evidenziando come queste partite aiutino la squadra a crescere e ad alzare il proprio standard competitivo.

Sogno? Tornare da Mattarella

Lo sguardo ora è rivolto al Mondiale di Berlino, in programma dal 4 al 13 settembre, dove l’Italia vuole continuare a sorprendere. Tra ambizione e sogni, emerge anche un obiettivo simbolico ma significativo: «Mi piacerebbe molto tornare dal Presidente Mattarella», ha dichiarato la capitana, facendo riferimento alla visita al Quirinale dopo il bronzo europeo.

Intanto cresce anche l’attenzione verso il basket femminile in Italia, un segnale positivo per tutto il movimento. «Sono contenta che molti si stiano avvicinando alla Nazionale, è qualcosa che ci gratifica e ci spinge a fare sempre meglio», ha concluso Spreafico.

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