Baseball, Italia fuori in semifinale: finisce il sogno azzurro

Il sogno azzurro si ferma a un passo dalla storia. L’World Baseball Classic 2026 vede l’Italia uscire in semifinale dopo la sconfitta per 4-2 contro il Venezuela, che conquista così l’accesso alla finale contro gli Stati Uniti.

Italia rimontata dal Venezuela: resta un percorso meraviglioso

La Nazionale di Baseball fuori in semifinale, che peccato. Il cammino straordinario per la Nazionale italiana si ferma ad un passo dalla storia. Gli azzurri sono stati capaci di entusiasmare tifosi e addetti ai lavori con il miglior cammino di sempre a livello internazionale.

Arrivata al torneo con un roster tra i più competitivi della sua storia, soprattutto grazie a un reparto lanciatori di altissimo livello, l’Italia è arrivata in semifinale dopo vittorie di grande prestigio contro USA e Messico, oltre al successo nei quarti contro Porto Rico.

Proprio il percorso aveva fatto sognare gli itlaiani, anche non appassionati, che però hanno visto le loro ambizioni spezzate sul più bello, tra un caffè ed un altro.

Italia-Venezuela: la partita

In semifinale, il manager Francisco Cervelli si affida al suo uomo migliore sul monte, Aaron Nola, opposto al venezuelano Keider Montero. Dopo un primo inning equilibrato, l’Italia passa in vantaggio nel secondo grazie alla pazienza nel box di battuta e a una serie di basi su ball che portano al 2-0. Un avvio perfetto che però si rivelerà illusorio.

Nola domina per gran parte della gara, ma nel quarto inning il match cambia volto con l’home run di Eugenio Suárez che accorcia le distanze e riapre la partita. Da quel momento, l’attacco azzurro si spegne progressivamente contro un bullpen venezuelano sempre più efficace, guidato da lanciatori come Luinder Avila.

La scelta di inserire anticipatamente Michael Lorenzen inizialmente paga, ma nel momento chiave del match è il Venezuela a colpire. Dopo una grande occasione mancata dall’Italia nel sesto inning, con basi piene e due out, arriva la svolta nella settima ripresa. Una serie di episodi sfavorevoli e qualche imprecisione difensiva permettono ai sudamericani di ribaltare il risultato fino al 4-2 definitivo.

Nel finale, i rilievi venezuelani chiudono ogni spiraglio. Il closer Daniel Palencia e i suoi compagni blindano il risultato, impedendo agli azzurri anche solo di tornare in partita. L’Italia chiude così con appena cinque valide complessive, troppo poche per ambire alla finale.

Nonostante l’eliminazione, resta il valore di un percorso importante. Il quarto posto finale, come già accaduto nel 1998, certifica la crescita del movimento italiano nel baseball internazionale. Peccato visto che in finale ad attendere i sudamericani ci saranno i padroni di casa degli Stati Uniti, già battuti dalla nostra Nazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it