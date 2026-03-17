Doncic trascina i Lakers, Celtics e Hawks in forma: i risultati della notte Nba

Lo sloveno firma 36 punti contro Houston, Boston rimonta Phoenix con Brown e Atlanta centra la decima vittoria consecutiva.

È ancora Luka Doncic a prendersi la scena nella notte Nba. Lo sloveno guida i Los Angeles Lakers alla vittoria sugli Houston Rockets per 100-92, mettendo a referto 36 punti a due giorni da una tripla doppia decisiva. Accanto a lui, LeBron James contribuisce con 18 punti.

Houston paga l’assenza di Alperen Sengun, fermo per un problema alla schiena. Non bastano i 22 punti di Jabari Smith Jr. e la doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi di Amen Thompson.

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Spurs ok, Clippers ko

Successo anche per i San Antonio Spurs, che battono i Los Angeles Clippers per 119-115. Non serve una prestazione straordinaria a Victor Wembanyama, che chiude comunque con 21 punti e 13 rimbalzi, mentre Stephon Castle è il miglior realizzatore con 23 punti.

Nei Clippers, privi di Kawhi Leonard, si mettono in evidenza Darius Garland (25 punti) e Jordan Miller (22), senza però riuscire a completare la rimonta.

Brown trascina Boston, Atlanta vola

Vittoria sofferta per i Boston Celtics, che superano i Phoenix Suns per 120-112 grazie a un super Jaylen Brown, autore di 41 punti, di cui 18 nell’ultimo quarto. Dall’altra parte, Devin Booker ne segna 40, ma non basta.

Continua invece il momento magico degli Atlanta Hawks, che battono Orlando Magic 124-112 e centrano la decima vittoria consecutiva. Protagonisti Nickeil Alexander-Walker con 41 punti e Jalen Johnson, autore di una tripla doppia da 24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist.

Golden State torna a vincere

Si interrompe la striscia negativa dei Golden State Warriors, che tornano al successo battendo Washington Wizards per 125-117. Decisivi i 30 punti di Kristaps Porzingis e i 27 di De’Anthony Melton.

Completano il quadro le vittorie di Portland Trail Blazers (114-95 contro Brooklyn), Chicago Bulls (132-107 su Memphis) e New Orleans Pelicans (129-111 contro Dallas).