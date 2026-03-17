Sky acquisisce i diritti dei Mondiali Indoor di Torun e degli Europei di Birmingham: atletica leggera protagonista nella Casa dello Sport

Dal 20 al 22 marzo i Mondiali Indoor all’Arena Torun con Furlani, Battocletti, Diaz, Fabbri e Dosso tra i protagonisti. L’esordio storico della sedicenne Doualla, la più giovane azzurra di sempre ai Mondiali indoor. In estate dal 10 al 16 agosto gli Europei all’Alexander Stadium di Birmingham. Telecronache di Roggero e Baldini, studio con Acton e Derkach.

Sky rafforza la propria offerta di atletica leggera con l’acquisizione dei diritti di due grandi appuntamenti internazionali del 2026, entrambi trasmessi su Sky e in streaming su NOW: i Campionati Mondiali Indoor di Torun, in programma dal 20 al 22 marzo, e i Campionati Europei di Birmingham, dal 10 al 16 agosto.

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Mondiali Indoor di Torun: questo weekend su Sky

Il primo appuntamento è la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, all’Arena Torun in Polonia. Tre giorni di gare, 27 discipline, con gli atleti impegnati nelle principali specialità al coperto: velocità, ostacoli, mezzofondo, salti, lanci, prove multiple e staffette.

L’Italia si presenta con 26 convocati — 13 uomini e 13 donne — il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor. Tra i protagonisti più attesi Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo; Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, al debutto al coperto nei 3.000 metri; Andy Diaz, che proverà a difendere il titolo nel salto triplo conquistato dodici mesi fa, affiancato da Andrea Dallavalle, argento mondiale; Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e leader stagionale nel getto del peso; Zaynab Dosso, vicecampionessa mondiale nei 60 metri. Completano la spedizione, tra gli altri, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Nota storica: Kelly Doualla, 16 anni, sarà la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor nei 60 metri.

La copertura di Sky Sport sarà completa per tutti e tre i giorni, con le telecronache affidate a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton con la triplista azzurra Dariya Derkach ospite d’eccezione, mentre Federica Frola seguirà la manifestazione come inviata a Torun. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport e NOW.

Europei di Birmingham: dal 10 al 16 agosto

I grandi appuntamenti di atletica su Sky proseguiranno con i Campionati Europei di Atletica Leggera 2026 a Birmingham, per la prima volta nella storia ospitati nel Regno Unito. Le gare si svolgeranno all’Alexander Stadium, che accoglierà oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni per sette giorni di competizioni di altissimo livello, con tutte le principali discipline olimpiche in programma. Alcune prove su strada si svolgeranno nel centro della città, tra cui la maratona e le gare di marcia.

Con questi due nuovi eventi Sky conferma l’atletica leggera tra le discipline di punta della Casa dello Sport, che già comprende la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold.