Sci di fondo Coppa del Mondo Lake Placid: ultima tappa in carriera per Pellegrino. Otto azzurri negli USA dal 20 al 22 marzo

Il campione valdostano guida la spedizione italiana che comprende anche Carollo, Barp e Graz, medagliati di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina 2026. Dal 20 al 22 marzo individuale in classico, sprint e mass start in tecnica libera. Si chiude così la stagione di Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo di sci di fondo si chiude a Lake Placid, nello stato di New York, con la tappa conclusiva della stagione. Un appuntamento speciale, carico di emozione, perché per Federico Pellegrino si tratta dell’ultima gara in carriera nel massimo circuito internazionale. Il campione valdostano guiderà una squadra azzurra composta da otto atleti sulle nevi americane, pronta a chiudere in bellezza una stagione intensa.

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Gli azzurri convocati

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha selezionato Pellegrino insieme agli altri protagonisti della staffetta medaglia di bronzo alle Paralimpiadi — pardon, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: Martino Carollo, Elia Barp e Davide Graz. A completare la spedizione Simone Mocellini, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter.

Il programma del trittico

La tappa di Lake Placid propone tre gare tra venerdì 20 e domenica 22 marzo. Si parte venerdì con la prova individuale in tecnica classica: alle 18 (ora italiana) la sfida femminile, alle 20 quella maschile, entrambe sulla distanza dei 10 chilometri. Sabato è il turno della sprint in tecnica libera, con il turno di qualificazione fissato alle 15.30 e le fasi finali a partire dalle 18.00. Domenica si chiude con la mass start in tecnica libera: alle 17.30 la gara maschile, alle 19.30 quella femminile, su identica distanza di 20 chilometri.