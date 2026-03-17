Scherma, Grand Prix di fioretto nel weekend: il programma

Riparte dal Grand Prix di fioretto di Lima la stagione della scherma mondiale, con la tappa d’élite che garantirà spettacolo e punti pesanti per il ranking.

Grand Prix di fioretto di Lima: le date e gli azzurri

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, la capitale peruviana ospita la prova del circuito, riservata esclusivamente alle gare individuali con punteggio maggiorato, elemento che rende l’appuntamento cruciale nella corsa alle classifiche internazionali.

L’Italia si presenta alla rassegna sudamericana forte dei risultati ottenuti nell’ultima prova disputata a Torino, dove il pubblico di casa ha celebrato il doppio trionfo azzurro con Martina Batini, vittoriosa su Arianna Errigo nella finale femminile, e con Guillaume Bianchi tra gli uomini. Proprio Bianchi, attuale numero 2 del ranking mondiale, sarà uno dei punti di riferimento della spedizione guidata dal Commissario tecnico Simone Vanni.

La squadra maschile azzurra si presenta con un gruppo importante, composto oltre che da Bianchi anche da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Giulio Lombardi, Davide Filippi, Tommaso Martini, Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli e Giuseppe Franzoni.

Anche il team femminile si presenta con ambizioni importanti, guidato dalla numero 2 del mondo Martina Favaretto e da atlete di grande esperienza come Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi. Completano la squadra Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari, in un gruppo che unisce qualità tecnica e prospettiva futura.

Lo staff azzurro sarà completato dai maestri Alessandro Puccini, Marco Ramacci e Luca Simoncelli, insieme al medico Piero Franco e ai fisioterapisti Sara Primavera e Matteo Scodro.

Il programma

Il programma della competizione seguirà il format tradizionale dei Grand Prix, con le fasi preliminari in programma tra venerdì e sabato, prima per gli uomini e poi per le donne, mentre domenica sarà la giornata decisiva con i tabelloni principali che assegneranno le medaglie. Come di consueto, i migliori 16 del ranking mondiale accederanno direttamente alla fase finale, evitando le qualificazioni.

Un aspetto da non sottovalutare sarà il fuso orario, dato che Lima si trova sei ore indietro rispetto all’Italia. Gli assalti inizieranno alle 9 del mattino locali, quando in Italia saranno le 15, mentre semifinali e finali della domenica scatteranno intorno alla mezzanotte italiana, un dettaglio importante per appassionati e addetti ai lavori che seguiranno la competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it