All’Eur la terza edizione della Coppa del Mondo con quasi 90 atleti da 26 Paesi. Novità assoluta la staffetta per Senior e Master.

Sabato 4 ottobre 2025 la Capitale accoglierà uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione internazionale: la World Triathlon Cup, giunta alla sua terza edizione. Quasi 90 atleti provenienti da 26 Paesi, tra cui il plurimedagliato olimpico Hayden Wilde, si daranno battaglia sul suggestivo percorso disegnato nel cuore del quartiere Eur.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara, sulla distanza sprint, prevede il nuoto nel laghetto dell’Eur, la frazione ciclistica lungo le strade che collegano il Palazzo della Civiltà Italiana alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo e la corsa nel parco che costeggia lo specchio d’acqua realizzato per le Olimpiadi del 1960. In programma anche la spettacolare staffetta Mixed Relay.

Grande novità di questa edizione sarà la Coppa delle Regioni Age Group Mixed Relay 2+2, riservata alle categorie Senior (S1-S4) e Master (M1-M4): al via circa 70 staffette in rappresentanza di 21 territori, con premi per le migliori squadre Senior e Master. Il percorso prevede 300 metri di nuoto, 4 km di bici e 1,8 km di corsa.

“Poter ospitare nuovamente un evento di questo livello a Roma è un riconoscimento importante e una straordinaria opportunità di crescita per il nostro movimento”, ha dichiarato Riccardo Giubilei, Presidente della Federazione Italiana Triathlon, organizzatrice della manifestazione.