Mondiali di Winter Triathlon e Duathlon 2026 a Padola: l’Italia ancora protagonista

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 il Veneto ospita la rassegna iridata a pochi chilometri dalle venue di Milano Cortina.

L’Italia si conferma, ancora una volta, patria d’eccellenza del Winter Triathlon e dei grandi eventi sportivi internazionali: anche quest’anno, infatti, i Mondiali di Winter Triathlon e di Winter Duathlon si svolgeranno nel nostro Paese. La manifestazione è in programma da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026 a Padola, in Veneto, proprio a pochi chilometri dalle venues che ospitano i Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Qui per le iscrizioni al Winter Duathlon

Qui per le iscrizioni al Winter Triathlon

Programma:

Ven 27 febbraio

W. Duathlon Elite/U23 – Sprint*

W. Duathlon Juniores – Sprint*

Briefing Elite/U23 W. Triathlon + 2×2 MR

Briefing Juniores W. Triathlon + 2×2 MR

Briefing Para W. Duathlon

Briefing del Team Manager AG W. Triathlon

Parata delle Nazioni / Cerimonia di apertura

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sab 28 febbraio

W. Duathlon AG – Sprint

W. Para Duathlon – Sprint

W. Triathlon Elite/U23 – Standard**

W. Triathlon Juniores – Sprint**

Briefing W. Para Triathlon

Briefing del Team Manager AG W. Triathlon

Dom, 1 marzo

W. Triathlon AG – Standard

W. Para Triathlon – Sprint

Staffetta mista 2×2 – Elite + Juniores

Dopo le edizioni di successo di Pragelato e Cogne, la riconferma dunque dell’ottimo lavoro svolto dalla Federazione Italiana Triathlon nell’organizzazione della rassegna iridiata dedicata a Junior, U23, Elite, Para ed Age Group.

Così il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei: “Siamo davvero orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo il Campionato del mondo di Winter Triathlon in Italia. Proponiamo quest’anno una località in Veneto, Padola, al centro del territorio che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La rassegna iridata sarà quindi l’occasione per mostrare al mondo, ancora una volta, la capacità organizzativa della Federazione Italiana Triathlon e dei suoi collaboratori, le nostre splendide località montane che si prestano benissimo alla multi disciplina invernale e soprattutto la capacità di lavorare in squadra che ha fatto la differenza in questi anni e che ha portato l’Italia del Triathlon a occupare stabilmente il posto che merita nel panorama sportivo internazionale. Per l’occasione, ospiteremo quindi i migliori specialisti del mondo del Winter Triathlon, i campioni, gli appassionati Age Group, i Paratriatleti, i tecnici, le nazionali che troveranno in Italia il luogo ideale per dedicarsi a una disciplina fantastica”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche Caterina Vacchi, membro dell’Executive Board di World Triathlon: “La conferma dell’Italia come sede dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon per il terzo anno consecutivo è il risultato di una visione chiara e di un lavoro politico e sportivo portato avanti con continuità. Nel mio ruolo di vicepresidente Fitri e membro dell’Executive Board di World Triathlon, ho sostenuto personalmente la candidatura italiana, che è stata accolta con entusiasmo e in modo unanime dal Board mondiale: un segnale chiaro del riconoscimento concreto del lavoro e dell’investimento strategico che la Federazione Italiana Triathlon porta avanti da anni sul Winter Triathlon. La scelta di Padola e della data del 27, 28 febbraio e 1° marzo, unico weekend libero tra le Olimpiadi Invernali e le Paralimpiadi, colloca l’evento in una finestra internazionale di massimo rilievo, rafforzando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento globale per le discipline invernali del triathlon”.

Le parole del Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin: “L’assegnazione dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon 2026 a Padola rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Provincia di Belluno e per tutto il Veneto. Ancora una volta il nostro territorio viene scelto come palcoscenico di eventi sportivi di rilevanza internazionale, a conferma della sua vocazione naturale per gli sport invernali e della qualità delle infrastrutture e dell’accoglienza. Ospitare una manifestazione di questo livello, a pochi chilometri dalle sedi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, rafforza ulteriormente il ruolo delle Dolomiti bellunesi come punto di riferimento mondiale per lo sport e il turismo outdoor. Padola e la Val Comelico sapranno offrire uno scenario unico e un’organizzazione all’altezza, valorizzando non solo l’evento sportivo, ma anche le nostre comunità, le nostre tradizioni e il patrimonio ambientale che ci rende unici”.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format