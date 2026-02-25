Sport in tv oggi (25 febbraio): Champions League, Eurolega e volley nel mercoledì da non perdere

Dal calcio europeo al basket di Eurolega, passando per volley, tennis e ciclismo: ecco tutto il programma completo di mercoledì 25 febbraio con orari e dirette tv e streaming.

Mercoledì 25 febbraio offre un palinsesto ricchissimo di eventi sportivi. Riflettori puntati sui ritorni dei playoff di Champions League nel calcio, sulla 29ª giornata di Eurolega di basket e sulla CEV Champions League di volley femminile. Spazio anche a tennis, ciclismo, sci alpino, pallanuoto e molto altro.

Di seguito il calendario completo con tutte le dirette tv e streaming.

Tennis: ATP e WTA tra Dubai, Acapulco, Santiago, Austin e Merida

Si parte nella notte con l’ATP 500 di Acapulco (ore 01.00) con Cobolli-Pacheco Mendez e Bellucci-Hijikata in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Dalle 11.00 spazio agli ottavi dell’ATP 500 di Dubai (Sky Sport Uno, Tennis, Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv).

Alle 17.00 iniziano gli ottavi dell’ATP 250 di Santiago: Pellegrino-Comesana (non prima delle 19.00) e Darderi-Navone (non prima delle 00.00), in diretta su Sky.

In serata anche WTA 250 Austin (ore 19.00) e WTA 500 Merida (ore 21.00), su Super Tennis e Sky, con streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Calcio: ritorno playoff di Champions League

Alle 18.45 Atalanta-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Alle 21.00 tre big match:

Juventus-Galatasaray (Amazon Prime Video)

PSG-Monaco (Sky Sport Max, Sky Sport 254)

Real Madrid-Benfica (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252)

In programma anche Al Najma-Al Nassr (Saudi Pro League, ore 20.00 su Como Tv), Gimnasia-Rosario (Liga argentina, ore 21.00 su Como Tv) e Bahia-O’Higgins (Copa Libertadores, ore 23.00 su Como Tv).

Basket: Eurolega e playoff femminili

Alle 19.00 Zalgiris Kaunas-Olympiacos su Sky Sport Max.

Alle 20.30 Virtus Bologna-Barcellona su Sky Sport Basket.

Sempre alle 20.30 Stella Rossa-Anadolu Efes in streaming su EuroLeague Tv, mentre alle 18.45 Fenerbahce-Partizan su EuroLeague Tv.

Alle 20.00 gara-2 dei playoff di Eurolega femminile: Schio-Venezia su Rai PlaySport 1.

Volley: Champions League e Superlega

Alle 18.00 Scandicci-Novara (Champions League femminile) su Sky Sport Arena.

Alle 20.30 Milano-Olympiacos su Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Alle 20.30 cinque gare di Superlega:

Modena-Verona (RaiSportHD e RaiPlay)

Padova-Piacenza (DAZN, VBTV)

Milano-Cuneo (DAZN, VBTV)

Civitanova-Monza (VBTV)

Perugia-Grottazzolina (VBTV)

In campo anche Chieri-Budowlani Lodz (CEV Cup) e Vallefoglia-KNRC (Challenge Cup), senza diretta tv.

Ciclismo e sport invernali

Alle 10.30 Giro di Sardegna, prima tappa Castelsardo-Bosa (RaiSportHD dalle 13.40, streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max).

Alle 11.00 Tour du Rwanda (nessuna diretta).

Alle 11.00 prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Soldeu (nessuna diretta).

Alle 11.30 Coppa del Mondo di skicross a Kopaonik (qualificazioni, nessuna diretta).

Altri eventi in programma

Ore 10.00 Open di Germania di badminton (streaming su BWF Tv).

Ore 11.00 Welsh Open di snooker (streaming su Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN dalle 14.00).

Ore 14.30 Sri Lanka-Nuova Zelanda (Mondiali T20 di cricket, streaming su ICC Tv).

Pallanuoto Serie A1 femminile:

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte Catania (14.00)

Rapallo-Cosenza (16.30)

Roma-Genova (20.00)

Pallanuoto Serie A1 maschile:

Posillipo-Salerno (21.00)

De Akker-Pro Recco (21.15)

Nessuna diretta prevista per queste gare.