Brignone tra ritiro e grandi speranze: caccia ai record di Tomba

Federica Brignone si prepara ad altre grandi imprese in Coppa del Mondo: i record di Alberto Tomba potrebbero essere un nuovo stimolo importante

Sono passati dieci mesi dal tremendo infortunio che poteva mettere fine alla carriera di Federica Brignone. E ora la situazione sembra essersi totalmente ribaltata, dopo un’impresa che resterà negli annali dello sport mondiale.

La tigre tutta azzurra è arrivata a vincere due medaglie d’oro tra SuperG e Gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non è successo a molti nella rassegna invernale. Tra questi, c’è Alberto Tomba, forse uno dei più grandi sportivi che l’Italia abbia mai visto e che ha vinto gigante e slalom a Calgary nel 1988.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Subito dopo la fine dell’Olimpiade, si è parlato di possibile ritiro per Brignone, a 35 anni e con un palmares molto ricco da esporre. La sciatrice, però, potrebbe aver trovato nuove motivazioni nei possibili record da portare a casa.

Brignone va a caccia di Tomba: i record in Coppa del Mondo

Messe ormai in archivio le Olimpiadi, si può pensare alla Coppa del Mondo che ripartirà a Soldeu in Andorra con la discesa libera del 27 febbraio e i superG del 28 febbraio e 1 marzo.

Brignone ha già un palmares molto pieno e risultati ottimi, ma in Italia il record di vittorie e podi è ancora saldamente in mano ad Alberto Tomba.

La nuova medaglia d’oro olimpica è ferma a quota 37 vittorie e 85 podi. Tomba è riuscito a centrare 50 vittorie e 88 podi. Questo vuol dire che, già in quest’edizione di Coppa del Mondo, Brignone potrebbe eguagliare o superare il suo numero di piazzamenti a podio. Per le vittorie ci vorranno almeno due o tre stagioni da dominatrice assoluta.