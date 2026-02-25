MotoGP 2026 al via in Thailandia: su Sky il GP di Buriram, domenica anche IndyCar

Cambia stagione, non cambia lo spettacolo: dal 26 febbraio scatta il Mondiale MotoGP con il GP della Thailandia. Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 9. Nel weekend anche l’IndyCar da St. Petersburg.

Riparte il Motomondiale e lo fa dal Chang International Circuit di Buriram. Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo prende il via la stagione 2026 della MotoGP, primo dei 22 appuntamenti in calendario, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Un fine settimana che segna anche l’esordio dell’NTT IndyCar Series, impegnata in Florida per il Firestone Grand Prix of St. Petersburg.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

MotoGP: primo round a Buriram

Il weekend thailandese si apre giovedì con la conferenza stampa piloti (ore 12) e i primi approfondimenti dal paddock. Le attività in pista inizieranno nella notte tra giovedì e venerdì con le prove libere, mentre alle 8.55 di venerdì spazio alle prequalifiche della MotoGP.

La notte tra venerdì e sabato si entra nel vivo con le qualifiche della MotoGP alle 4.45. I primi punti stagionali saranno assegnati sabato 28 febbraio con la Sprint, in programma alle 8.55 (repliche alle 11.45 e 14.15).

Domenica 1° marzo si corre:

Moto3 alle 6

Moto2 alle 7.15

MotoGP alle 9

Il racconto del Mondiale è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti pre e post gara. Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni seguiranno gli aggiornamenti dalla pista, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini commenteranno Moto2 e Moto3.

Gli orari principali del GP della Thailandia

Giovedì 26 febbraio

Ore 12: Conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 7.10: Moto3 – Prequalifiche

Ore 8.00: Moto2 – Prequalifiche

Ore 8.55: MotoGP – Prequalifiche

Notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio

Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 8.55: MotoGP – Sprint

Notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo

Ore 6: Moto3 – Gara

Ore 7.15: Moto2 – Gara

Ore 9: MotoGP – Gara

IndyCar: si parte dalla Florida

Domenica 1° marzo, alle 18.25, scatta anche la nuova stagione dell’NTT IndyCar Series con il Firestone Grand Prix of St. Petersburg, in diretta su Sky Sport F1 e NOW. È il primo dei 18 appuntamenti del campionato 2026.

Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.