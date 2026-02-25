ATP Acapulco, Cobolli fatica ma vince: l’avversario agli ottavi

È il momento di ripartire, Flavio Cobolli lo fa da Acapulco: Il tennista italiano non sbaglia, ma fatica un po’ troppo all’esordio contro Pacheco Mendez

Non è stato un grande inizio di nuovo anno per Flavio Cobolli. Qualche problema fisico di troppo, i risultati che faticano ad arrivare, errori che fanno male per morale e classifica.

Per questo, l’Atp 500 di Acapulco può davvero essere importante per rimettersi in pista e centrare anche qualche punto per il ranking.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il primo ostacolo sulla strada di Cobolli era Rodrigo Pacheco Mendez, il numero 218 al mondo. Sulla carta non un avversario proibitivo per uno con le qualità di Cobolli, ma che ha saputo comunque mettere in difficoltà l’italiano.

Cobolli va avanti ad Acapulco: servono due ore per gli ottavi

Un Cobolli per nulla impeccabile al servizio, e che compie un po’ troppi errori, ha bisogno di più di due ore per strappare l’accesso agli ottavi di finale, che arriva dopo un doppio tie-break. Il match finisce 7-6, 7-6 e con la sensazione che la condizione dell’italiano possa ancora crescere molto.

Il prossimo avversario agli ottavi sarà Dalibor Svrcina, ma c’è anche una notizia più importante per le ambizioni del romano. Infatti, non c’è più nel tabellone Casper Ruud, sconfitto all’esordio dal cinese Yibing Wu.

Insomma, strada libera per Cobolli per andare avanti a Acapulco, ma con la sensazione che dovrà ancora alzare sensibilmente il livello del suo gioco per portare a casa questo Atp 500.