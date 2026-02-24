Sportface TVOriginals
Ginnastica Ginnastica ritmica

Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie azzurre alla International Gymnastics Marathon di Tbilisi

Lorenzo De Angelis
Federazione Ginnastica d'Italia
La pedana di Tblisi sorride ai colori azzurri nella prova senior dell’International Ginnastica Marathon. A dominare il concorso generale è Margherita Fucci, protagonista di una gara impeccabile sui quattro attrezzi e capace di chiudere con l’eccellente punteggio di 103.950.

Una prestazione di grande maturità tecnica e carisma che le consente di salire sul gradino più alto del podio, davanti alla polacca Olivia Maslov (102.300) e alla cipriota Maria Avgousti (102.000). Un successo che certifica un avvio di stagione brillante per la ragazza del Cervia Ginnastica e Sport.

Fucci domina l’all around e fa incetta di finali

Non solo oro completo: la gara di Fucci si arricchisce anche nelle specialità. La ginnasta romagnola centra le finali con cerchio, palla e calzette, trasformando le qualificazioni in risultati concreti con due ori e un bronzo. Un bottino pesante che conferma la sua centralità nel panorama senior italiano.

Ai piedi del podio nel generale si ferma Isabelle Tavano, quarta con 101.350, a pochissimi decimi dalla medaglia. Per lei anche la soddisfazione della finale al nastro, conclusione in quarta posizione. Completano la top ten azzurra Elizaveta Havryliv (Polimnia Ritmica Romana), sesta con 98.600, e Arianna Piergentili (Ginnastica Fabriano), settimana a quota 98.250. Undicesima Sofia Maffeis (Aeronautica Militare/Polisportiva Varese) con 95.300, in una gara che ha mostrato segnali incoraggianti per tutto il gruppo italiano.

Junior in evidenza: Cassano cala il poker di bronzi

Ottime notizie anche dal settore junior. A mettersi in luce è Flavia Cassano (Iris Giovinazzo), al rientro internazionale dopo l’esperienza in squadra. Sesta nell’all around con 95.500, la giovane azzurra si distingue soprattutto nelle finali di specialità: qualificata in tutti e quattro gli attrezzi, sale per quattro volte sul terzo gradino del podio, conquistando un prezioso poker di bronzi. 

Federazione Ginnastica d'Italia

In gara anche Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano), settima con 91.150, penalizzata dal regolamento che consentiva l’accesso alle final eight a una ginnasta per nazione. Il titolo junior nel genere va alla bulgara Siyana Alekova (101.500), davanti alla connazionale Aleksandra Petrova (99.500), mentre il bronzo è della georgiana Nita Jamagidze (99.000). Un contesto competitivo di alto livello in cui l’Italia ha comunque saputo ritagliarsi un posto da protagonista.

