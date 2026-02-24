Larissa Iapichino trionfa nel World Indoor Tour e porta l’Italia in vetta

Larissa Iapichino ha conquistato il titolo di campionessa del World Athletics Indoor Tour 2026 nel salto in lungo, portando l’Italia al successo nel circuito internazionale indoor di atletica leggera. Il World Indoor Tour è uno dei circuiti più prestigiosi dell’atletica al coperto, suddiviso in diverse tappe di alto livello, e la vittoria finale rappresenta un traguardo significativo nel palmares della giovane atleta toscana.

La conquista di questo trofeo non solo arricchisce il suo percorso agonistico, ma le regala anche una wild card per i prossimi Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo in Polonia, a Torun, oltre a un assegno di 10k dollari come premio.

Performance e conclusione del circuito

Iacpichino ha ottenuto il successo nella classifica generale grazie alle prestazioni nelle tappe del World Indoor Tour Gold, tra cui risultati di rilievo ottenuti a Karlsruhe e a Torun. Nella gara polacca, la campionessa ha fatto sua la vittoria nel salto in lungo con la misura di 6,72 metri, confermando la sua costanza di rendimento nel corso della stagione indoor. Questo risultato le ha consentito di staccare le avversarie e di assicurarsi il trofeo finale.

La competizione del World Indoor Tour Gold assegna punti in varie specialità e premia gli atleti che, accumulando i risultati migliori nell’arco delle diverse tappe, chiudono in testa la classifica generale. I vincitori di ciascuna disciplina ottengono anche bonus economici e wild card per i Mondiali indoor di marzo, incentivo importante che permette anche alle federazioni di schierare un terzo atleta nella stessa specialità qualora altri due abbian raggiunto standard di qualificazione.

Il significato della vittoria e il contesto internazionale

Il trionfo di Inchinino nel Wolrd Indoor Tour arriva dopo un periodo di grande protagonista per l’atletica italiana al coperto, in cui la specialità del salto in lungo ha visto l’azzurra confermarsi ai vertici europei e mondiali. Reduce da successi anche nei circuiti indoor, la saltatrice ha mostrato una notevole continuità di alto livello anche indoor.

Nel corso della stagione in sala, l’atletica ha offerto anche altre prestazioni di rilievo per l’Italia. Ad esempio, Zaynab Dosso ha centrato un importante risultato nei 60 metri, abbattendo per la prima volta la barriere dei 7 secondi con un tempo di 6″99, eguagliando la migliore prestazione mondiale stagionale nella sua specialità.

La vittoria di Iachipino del World Indoor Tour non solo sottolinea il suo stato di forma in vista dei Mondiali, ma evidenza anche come l’alterca possa competere ai massimi livello. Con il titolo e la wild card guadagnata, l’azzurra sarà una delle protagoniste attese nella rassegna iridata in Polonia.