Intervento chirurgico per Giada D’Antonio dopo l’infortunio: svelati i tempi di recupero

La giovane sciatrice italiana Giada D’Antonio è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo un grave infortunio occorso proprio nel periodi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo scorso 14 febbraio, durante una sessione di allenamento in gigante a Dobbiaco, la sedicenne napoletana è caduta mentre stava eseguendo un’inforcata, riportando un trauma significativo al ginocchio destro.

Dopo l’incidente, che ha interrotto prematuramente la sua partecipazione olimpica, la D’Antonio è stata trasferita a Milano, dove è stata operata in giornata per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento è stato eseguito presso la casa di cura “La Madonnina” dai medici specializzati della Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Esito dell’intervento e primi passi di recupero

Secondo quanto comunicato dalla federazione, l’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore è perfettamente riuscita e ora Giada inizierà quanto prima il percorso di riabilitazione e fisioterapista con l’obiettivo di tornare sugli sci nella prossima stagione agonistica.

Il recupero da un intervento di questo tipo richiede tempi calibrati e un supporto costante da parte dello staff medico e dei fisioterapisti: la riabilitazione dovrebbe comunque partire già nelle prossime ore e sarà fondamentale per rinforzare l’articolazione e ripristinare progressivamente forza, stabilità e mobilità. Questo processo è personalizzato in base all’età e alla condizione dell’atleta, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi di ricadute.

Per D’Antonio si tratta di una battuta d’arresto importante in un momento cruciale della sua giovane età, dopo l’esordio olimpico e la tensione di prepararsi alle gare tra i pali stretti. Tuttavia, la prospettiva di tornare competitiva nella prossima stagione resta concreta, grazie a un intervento risolutivo e a un programma di recupero già definito.

Implicazioni per il futuro agonistico

Giada D’Antonio rappresenta una delle promesse più interessanti dello sci alpino italiano. Convocata per Milano-Cortina 2026 nonostante la giovane età, aveva già mostrato grandi potenzialità nel circuito internazionale prima dell’infortunio.

I tempi di recupero da un’operazione al legamento crociato anteriore possono variare, ma solitamente richiedono diversi mesi di fisioterapia e preparazione mirata prima di poter tornare ad allenarsi con gli sci ai piedi. La giovane sciatrice potrà però contare sull’esperienza e sul supporto del gruppo azzurro, che includerà fisioterapisti e specialisti dedicati per accompagnarla passo dopo passo verso il recupero.