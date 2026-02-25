Atletica, chi ci sarà ai campionati italiani indoor: Furlani resta in dubbio

L’atletica italiana si è avvicina ai campionati indoor, in cui ci saranno tante star e grandi promesse. Ma occhio a Furlani

Non è concesso mollare, neanche per mezzo secondo. La grande stagione dell’atletica è alle porte e potrebbe confermare l’ottimo momento di forma di alcuni, soprattutto il fatto che il movimento azzurro è sempre più in netta crescita.

I Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio e fino al 1 marzo. Si tratterà di un appuntamento importante per il nostro Paese, anche in vista dei Mondiali in sala, previsti invece il 20-22 marzo. La soddisfazione di portare a casa i tricolori porterà gli atleti a dare tutto.

Le startlist si compongono già di molti big, anche se la presenza di alcuni è ancora tutta da confermare. Mattia Furlani ha una sfida importante davanti, dopo il salto da 8.39 metri di Metz, ma non si è ancora sicuri della presenza del Campione del Mondo di salto in lungo. Il suo sì arriverà solo tra pochi giorni.

Campionati italiani indoor: sì di Iapichino, Dosso e Doualla

Non ci sono dubbi, invece, Larissa Iapichino, che sta facendo bene nel World Indoor Tour e che ad Ancona è arrivata a 6.93 metri un mese fa. Per quanto riguarda il getto del peso, occhio a Leonardo Fabbri, autore della miglior prestazione mondiale stagionale da 22.50 metri e terzo a Torun, in Polonia.

Le maggiori attese sono sui 60 metri: Zaynab Dosso è diventata la prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi bloccando il crono a 6.99 a Torun, e ora ha tutta l’intenzione di ripetersi. Attenzione anche alla possibile sfida con Kelly Doualla.

Non manca interesse anche sui 1500 e i 3000 metri con la doppia sfida tra Federico Riva e Pietro Arese. Passando ai 60 metri maschili ci sarà una lotta sportiva niente male tra Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour.

Sarà anche l’occasione per l’esordio stagionale di Andrea Dallavalle, argento mondiale nel salto triplo. È arrivato anche il sì di Antonella Palmisano sui 3000 metri. Andy Diaz, Campione del Mondo indoor di salto triplo. e Lorenzo Simonelli devono ancora da una risposta definitiva.