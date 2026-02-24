Mondiali di Winter Triathlon 2026, Padola accoglie 300 atleti da tutto il mondo

Cresce l’attesa per la rassegna iridata in Veneto dal 27 febbraio al 1° marzo: tre giorni di gare tra Winter Triathlon e Winter Duathlon.

L’Italia torna al centro del panorama internazionale del Winter Triathlon. Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 sarà Padola, in Veneto, a ospitare i Campionati Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon, a pochi chilometri dalle sedi che hanno accolto i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Dopo le edizioni di Pragelato e Cogne, la rassegna iridata resta dunque nel nostro Paese, confermando il lavoro organizzativo della Federazione Italiana Triathlon.

300 atleti e 500 presenze gara

Saranno 300 gli iscritti complessivi, per un totale di 500 presenze gara nell’arco della tre giorni. In gara atleti provenienti da decine di nazioni, dalla Norvegia alla Spagna, a testimonianza del profilo internazionale dell’evento.

Nel Winter Duathlon sono attesi quasi 40 partecipanti tra Elite, Under 23 e Junior, mentre nel Winter Triathlon gli iscritti delle stesse categorie superano quota 50.

Ampia partecipazione anche nelle categorie Age Group, con 120 presenze gara nel Winter Duathlon e 150 nel Winter Triathlon. A completare il programma i Paratriatleti, suddivisi nelle rispettive categorie.

Le parole della Federazione

Il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, ha sottolineato:

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare per il terzo anno consecutivo il Campionato del mondo di Winter Triathlon in Italia. La rassegna iridata sarà l’occasione per mostrare al mondo, ancora una volta, la capacità organizzativa della Federazione Italiana Triathlon e dei suoi collaboratori, le nostre splendide località montane che si prestano benissimo alla multi-disciplina invernale e soprattutto la capacità di lavorare in squadra che ha fatto la differenza in questi anni e che ha portato l’Italia del Triathlon a occupare stabilmente il posto che merita nel panorama sportivo internazionale. Per l’occasione, ospiteremo quindi i migliori specialisti del mondo del Winter Triathlon, i campioni, gli appassionati Age Group, i Paratriatleti, i tecnici, le nazionali che troveranno in Italia il luogo ideale per dedicarsi a una disciplina fantastica”.

Soddisfazione anche da parte di Caterina Vacchi, membro dell’Executive Board di World Triathlon:

“La conferma dell’Italia come sede dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon per il terzo anno consecutivo è il risultato di un lavoro politico e sportivo portato avanti con continuità. Nel mio ruolo di vicepresidente Fitri e membro dell’Executive Board di World Triathlon, ho sostenuto personalmente la candidatura italiana, che è stata accolta con entusiasmo e in modo unanime dal Board mondiale: un segnale chiaro del riconoscimento concreto del lavoro e dell’investimento strategico che la Federazione Italiana Triathlon porta avanti da anni sul Winter Triathlon”.

Il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha aggiunto:

“L’assegnazione dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon 2026 a Padola rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Provincia di Belluno e per tutto il Veneto. Ancora una volta il nostro territorio viene scelto come palcoscenico di eventi sportivi di rilevanza internazionale, a conferma della sua vocazione naturale per gli sport invernali e della qualità delle infrastrutture e dell’accoglienza. Padola e la Val Comelico sapranno offrire uno scenario unico e un’organizzazione all’altezza, valorizzando anche le nostre comunità, le nostre tradizioni e il patrimonio ambientale che ci rende unici”.

Il programma delle gare

Venerdì 27 febbraio si parte con il Winter Duathlon:

ore 9.00 gara femminile Elite, Under 23 e Junior

ore 11.00 gara maschile Elite, Under 23 e Junior

ore 17.00 Cerimonia di Apertura con sfilata delle nazioni

Sabato 28 febbraio spazio al Winter Triathlon Elite, Under 23 e Junior:

ore 9.00 gara femminile

ore 11.00 gara maschile

Nel pomeriggio:

ore 13.00 Winter Duathlon maschile 60+

ore 13.05 Winter Duathlon femminile 60+

ore 13.45 Winter Duathlon maschile Age Group

ore 13.50 Winter Duathlon femminile Age Group

ore 13.55 Winter Duathlon Para

Domenica 1° marzo:

ore 9.00 staffette miste 2×2 Winter Triathlon Elite e Junior

ore 12.00 Winter Triathlon maschile 60+

ore 12.05 Winter Triathlon femminile 60+

ore 12.45 Winter Triathlon maschile Age Group

ore 12.50 Winter Triathlon femminile Age Group

ore 12.55 Winter Triathlon Para

Spazio ai giovani

Nel programma anche la “World Winter Triathlon Young Fitri Experience”, iniziativa dedicata ai giovani delle categorie Esordienti, Ragazzi e Youth A (12-15 anni). Saranno 43 gli atleti in gara, provenienti da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta, con la possibilità di confrontarsi sugli stessi tracciati del Campionato del Mondo Elite.