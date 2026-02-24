Atletica: tutto pronto per i Top Events 2026 del campionato Nazionale di Ginnastica Artistica

La stagione agonistica della ginnastica artistica italiana riparte con grande entusiasmo grazie al lancio dei Top Events 2026. Questa iniziativa, che raccoglie i principali eventi di gara sotto un’unica identità, segna l’inizio del percorso verso l’assegnazione degli scudetti di Serie A1, A2 e B, sia per la ginnastica maschile sia per quella femminile.

L’apertura è prevista per venerdì 27 febbraio e 28 febbraio al PalaPanini di Modena, dove si riuniranno i migliori atleti e le migliori squadre del panorama nazionale per dare spettacolo sui grandi attrezzi.

Il debutto a Modena dei Top Events

La prima tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B vedrà Modena protagonista, con gare intense e sfide serrate tra club storici e realtà emergenti. Il format delle Top Events 2026 prevede una stagione articolata in più prove che culminerà con la Final Eight di Bergamo, programmata per il 15 e il 16 maggio. Questo nuovo pacchetto competitivo è stato organizzato internamente dalla Federazione di Ginnastica d’Italia in collaborazione con un team organizzativo composto dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e da eurogymnica di Torino, sotto la supervisione federale.

Oltre alla dimensione sportiva, Modena offrirà anche una vera esperienza di evento, visto che accanto alle competizioni si troveranno anche aree dedicate ai tifosi con photo opportunità, merchandising ufficiale e stand commerciali, pensati per coinvolgere appassionati di tutte le età. L’obiettivo è infatti promuovere non solo la competizione, ma anche la cultura e i valori della ginnastica come disciplina di crescita personale.

Protagonisti, ambizioni e prospettive

La stagione 2026 si presenta come una delle più competitive degli ultimi anni. Nel maschile, squadre come la Palestra Ginnastica Ferrara tornano a difendere il titolo dopo i successi recenti, contando su atleti di rilievo internazionale e talenti emergenti. Analogamente, nel femminile, società come Libertas Ginnastica Vercelli puntano a confermarsi ai vertici grazie a giovani promesse e atlete di esperienza.

Il campionato sarà seguito con attenzione anche dai media specializzati, con dirette streaming e aggiornamenti costanti sui canali ufficiali della federazione, così da permettere ai tifosi di seguire ogni momento delle competizioni. L’hashtag ufficiale della stagione, #FlyToTheTop riassume l’ambiente degli atleti e delle società: volare in alto, superato i propri limit e rendere memorabile ogni esibizione.