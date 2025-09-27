Al Fantini Club i titoli tricolori 2025 vanno a Chiara Lobba (K3 Cremona) e a Michael Gar (707). Sul podio Mercatelli e Sacchi tra le donne, Azzano e Polikarpenko tra gli uomini. Domani spazio alle staffette e alla Coppa Crono.

Giornata di grande spettacolo oggi a Cervia, dove il Fantini Club ha ospitato l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di triathlon sprint. Nella prova femminile è arrivato il successo di Chiara Lobba (K3 Cremona), che si è laureata campionessa italiana fermando il cronometro a 59’02”. Argento per Asia Mercatelli (707) in 59’06”, bronzo per la sua compagna di squadra Paola Sacchi (59’23”). Ai piedi del podio Anna Adelaide Badini Confalonieri (quarta) e Alessia Orla (quinta), entrambe tesserate K3 Cremona.

In campo maschile a trionfare è stato Michael Gar (707), che ha fatto registrare un ottimo 51’54”. Seconda piazza per Nicola Azzano (Carabinieri) in 52’05”, terza per Kiril Polikarpenko (707) in 52’14”. Quarto posto per Davide Menichelli (K3 Cremona) e quinto per Davide Catalano (Firenze Tri).

Per quanto riguarda le categorie Under 23, al femminile la maglia tricolore è andata a Paola Sacchi, davanti a Badini Confalonieri e a Vittoria Facco (Fiamme Oro). Tra gli uomini, dietro al vincitore assoluto Gar, si sono classificati Polikarpenko (argento) e Menichelli (bronzo).

La rassegna tricolore non si ferma qui: oggi pomeriggio spazio alle prove Age Group, mentre domani mattina alle 8:30 è in programma la spettacolare staffetta 2+2. A chiudere il weekend, alle 11:45, la partenza della Coppa Crono.