Youth Cup di Ruse, l’Italia giovanile del tiro con l’arco pronta all’esordio internazionale outdoor

La Nazionale giovanile italiana di tiro con l’arco è pronta a debuttare nella stagione internazionale all’aperto. Gli azzurrini saranno impegnati dall’1 al 7 giugno nella Youth Cup di Ruse, in Bulgaria, dopo il raduno svolto a Rovereto.
La Italia giovanile di tiro con l’arco è pronta per il primo appuntamento internazionale outdoor della stagione.
Gli azzurrini prenderanno parte alla Youth Cup di Ruse, in programma dall’1 al 7 giugno a Ruse, competizione dedicata alle categorie Juniores e Allievi.
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Raduno a Rovereto prima della partenza
In preparazione alla trasferta bulgara, la squadra italiana ha svolto un raduno dal 21 al 24 maggio al Palakosmos.
A seguire il gruppo sono stati il direttore tecnico del ricurvo giovanile Matteo Bisiani, i tecnici Emanuele Alberini e Guendalina Sartorti, oltre al preparatore atletico Andro Ferrari.
I convocati Juniores
Tra gli Juniores convocati figurano Davide De Giovanni degli Arcieri Livornesi, Emiliano Rampon degli Arcieri Sagittario, Riccardo Alfano degli Arcieri Del Roccolo e Giordano Pasqualon degli Arcieri del Cedro.
Nel comparto femminile spazio a Ilaria Melchiori, Ilaria Tognozzi, Martina Sona ed Emma Di Vita.
Gli Allievi azzurri per la Youth Cup
Nel gruppo Allievi convocati per la trasferta di Ruse ci sono Nicolò Mazzuoli, Carlo Licordari, Mattia Menditto e Matteo Poiana.
Per la squadra femminile selezionate Anna Callegari, Matilde Manini, Rachele Bandierini ed Emilce Perciante.