World Cup Antalya 2026: impresa di Roberta Di Francesco, l’azzurra vola in semifinale nel ricurvo

Giornata da incorniciare per il tiro con l’arco italiano nella terza tappa della Coppa del Mondo. La 23enne pescarese elimina anche la campionessa olimpica Kang Chae-young e conquista l’accesso alle semifinali, restando in corsa per il primo podio individuale nel circuito maggiore.
Roberta Di Francesco continua a stupire e si prende la scena nella terza tappa della World Cup di tiro con l’arco in corso ad Antalya, in Turchia. L’azzurra ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo individuale femminile di arco olimpico (ricurvo), firmando una delle prestazioni più importanti della sua giovane carriera internazionale.
La ventitreenne abruzzese si giocherà domenica un posto nella finale per l’oro contro la messicana Ana Paula Vazquez Flores, con la certezza di avere ancora due occasioni per conquistare una medaglia.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Percorso impeccabile per l’azzurra
Grazie al quinto posto ottenuto nel ranking round, Di Francesco ha iniziato il proprio cammino direttamente dai sedicesimi di finale.
L’italiana ha superato con autorità la turca Canse Duru Tarakci e successivamente la tedesca Katharina Bauer, imponendosi in entrambe le sfide con il punteggio di 6-2.
Due successi netti che le hanno aperto le porte dei quarti di finale.
Capolavoro contro la campionessa olimpica Kang
La vera impresa è arrivata nel turno successivo, quando Di Francesco si è trovata di fronte una delle atlete più forti del panorama mondiale.
L’azzurra ha infatti sconfitto la sudcoreana Kang Chae-young, oro olimpico a squadre a Tokyo 2021 e tra le grandi protagoniste del tiro con l’arco internazionale, con un altro convincente 6-2.
Una prestazione di altissimo livello tecnico, caratterizzata da una straordinaria precisione e da una media vicina al 9,5 per freccia nell’arco dell’incontro.
Domenica la semifinale contro Vazquez Flores
Il successo contro la sudcoreana consente ora a Roberta Di Francesco di entrare tra le migliori quattro della competizione.
Domenica l’azzurra sfiderà la messicana Ana Paula Vazquez Flores per un posto nella finalissima. In caso di sconfitta, avrà comunque la possibilità di giocarsi il bronzo.
Per la pescarese sarebbe il primo podio individuale in una tappa del circuito maggiore World Archery.
Gli altri azzurri
Si ferma invece ai quarti di finale il percorso di Massimiliano Mandia nel ricurvo maschile. L’azzurro è stato sconfitto dall’indiano Dhiraj Bommadevara dopo un ottimo torneo.
Stop agli ottavi di finale per Mauro Nespoli e Matteo Borsani, entrambi eliminati allo shoot-off rispettivamente dal giapponese Junya Nakanishi e dal sudcoreano Lee Woo Seok.
Nel tabellone femminile Tatiana Andreoli si è fermata agli ottavi di finale, mentre nel compound l’unico italiano capace di superare il primo turno è stato Lorenzo Gubbini, eliminato successivamente ai sedicesimi.
Italia ancora protagonista ad Antalya
Dopo la finale per il bronzo conquistata nel mixed team ricurvo da Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, il tiro con l’arco azzurro può continuare a sognare grazie alla straordinaria cavalcata individuale della giovane atleta abruzzese.
Domenica Antalya potrebbe regalare all’Italia una medaglia di grande prestigio.