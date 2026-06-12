World Cup Antalya 2026, Di Francesco e Borsani in finale per il bronzo nel mixed team ricurvo

Primo risultato di rilievo per l’Italia nella terza tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Antalya. Roberta Di Francesco e Matteo Borsani conquistano la finale per il bronzo del mixed team ricurvo, dove sfideranno la Germania.

L’Italia conquista una finale nella terza tappa della World Cup di tiro con l’arco in corso ad Antalya, in Turchia. A firmare il miglior risultato azzurro di giornata sono stati Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, capaci di raggiungere la finale per il bronzo del mixed team ricurvo.

L’appuntamento con la sfida per il podio è fissato per sabato 13 giugno alle ore 10.18, con diretta streaming sulla piattaforma Archery+.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Di Francesco e Borsani si fermano solo contro la Corea del Sud

Il percorso della coppia azzurra è iniziato con una vittoria allo shoot-off contro l’Uzbekistan. Dopo il 5-4 finale, deciso dalla freccia di spareggio (18-17), Di Francesco e Borsani hanno superato con autorità anche la Malesia per 5-1.

In semifinale, però, gli azzurri hanno trovato sulla loro strada la fortissima Corea del Sud, che si è imposta per 5-1 conquistando l’accesso alla finale per l’oro contro l’India.

Per l’Italia resta così la possibilità di salire sul podio nella finale per il bronzo contro la Germania.

Compound mixed team eliminato agli ottavi

Non riesce invece a proseguire il cammino del mixed team compound formato da Elisa Roner e Michea Godano.

Dopo il successo contro Singapore per 153-151, gli azzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’India con il punteggio di 157-156.

La finale per l’oro vedrà opposte Taipei e Danimarca, mentre Stati Uniti e Messico si contenderanno il bronzo.

Ricurvo maschile fuori ai quarti

Nella competizione a squadre maschile del ricurvo, Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Francesco Gregori hanno superato l’Iran allo shoot-off con il punteggio di 5-4 (28-27), prima di fermarsi nei quarti di finale.

A eliminare gli azzurri è stato il Messico, vincitore per 5-1.

Femminile eliminato da Taipei

Si conclude agli ottavi di finale anche il percorso della squadra femminile composta da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Loredana Spera.

Le azzurre sono state sconfitte da Taipei con il punteggio di 6-2, salutando così la corsa verso le medaglie.

Nel torneo femminile il bronzo è andato alla Corea del Sud grazie al successo per 5-1 sulla Turchia, mentre la finale per l’oro vedrà affrontarsi Cina e Messico.

Domani spazio alle gare individuali

La World Cup di Antalya proseguirà con le prove individuali di ricurvo e compound. Il programma di venerdì prevede tutti gli incontri fino ai quarti di finale, con gli azzurri ancora a caccia di risultati importanti in vista del weekend conclusivo.