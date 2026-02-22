World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l’Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlights

Doppio podio azzurro nella seconda giornata di finali di specialità in Germania: Federici centra il bronzo al volteggio con una media di 14.133, Puato si migliora al corpo libero e sale sul terzo gradino con 12.933. Fioravanti sfiora il podio: quarta alla trave. Gli highlights della gara su Volare TV.

L’Italia torna a casa da Cottbus con due medaglie di bronzo. Nella seconda giornata di finali di specialità della prima tappa di World Cup 2026 di ginnastica artistica, trasmessa in diretta streaming su Volare TV, gli azzurri hanno regalato soddisfazioni con Ares Federici al volteggio ed Emma Puato al corpo libero, in una giornata che ha visto anche Emma Fioravanti sfiorare il podio con un quarto posto alla trave.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Federici di bronzo al volteggio

Ares Federici ha aperto la giornata azzurra con una prestazione solida e continua. Il primo salto — una ribaltata doppio avanti (Roche) precisa, con un piccolo passo all’arrivo — ha fruttato 14.200. Il secondo, un kasamatsu con un avvitamento e mezzo, è valso 14.066. La media di 14.133 è bastata per salire sul terzo gradino del podio, un risultato che premia la qualità tecnica del ginnasta azzurro.

Più sfortunato Tommaso Brugnami, classe 2006: sul primo salto ha pagato una penalità di tre decimi per l’arrivo fuori dalla riga (13.400), mentre il secondo — un kasamatsu due avvitamenti e mezzo — è stato eseguito in modo pulito per 14.000. La media finale di 13.700 lo ha collocato in sesta posizione.

Puato di bronzo al corpo libero, Fioravanti quarta alla trave

Emma Puato, classe 2009 dell’Artistica 81 Trieste, ha disputato una finale al corpo libero convincente e regolare: quattro diagonali precise, ottima parte artistica e un punteggio di 12.933 che migliora di due decimi il suo score delle qualifiche. Un bronzo che arriva meritato, frutto di una gara cresciuta rispetto al giorno precedente.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Emma Fioravanti ha invece vissuto una giornata a due facce. Alla trave ha prodotto un esercizio preciso e dinamico, condizionato solo da un’imprecisione nell’uscita a doppio carpio: il punteggio di 13.233 (D: 5.9, E: 7.333) le è valso la quarta posizione, a un passo dal podio. Al corpo libero, invece, qualche sbavatura di troppo — soprattutto all’arrivo della seconda diagonale — ha limitato il risultato a 12.600 e al quinto posto, nonostante una parte coreografica sempre di alto livello.

Abbadini cade alla sbarra

Giornata da dimenticare per Yumin Abbadini alla sbarra: il ginnasta azzurro, primo a salire all’attrezzo, ha pagato una caduta dal Cassina che ha compromesso la gara, chiudendo con 12.133 e fuori dalla zona medaglie.