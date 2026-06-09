Tiro con l’arco, la Coppa del Mondo ad Antalya: le date e gli italiani in gara

L’Italia del tiro con l’arco torna protagonista per la terza tappa di Coppa del Mondo: quando si parte ad Antalya e chi ci sarà

Gli Europei hanno riservato importanti soddisfazioni a maggio, ma ora la Nazionale italiana di tiro con l’arco è finalmente pronta a tornare in pedana per la terza tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma da martedì 9 a domenica 14 giugno.

Non cambia il posto, Antalya, che ha appena ospitato il campionato continentale, a dimostrazione di come la Turchia si confermi un luogo fondamentale e un nucleo della disciplina in questa prima parte di stagione agonistica.

I riflettori sono puntati soprattutto sull’arco ricurvo. Al maschile la formazione azzurra riparte dall’importante argento individuale conquistato da Mauro Nespoli, con l’obiettivo di ritrovare ai massimi livelli anche Matteo Borsani con la speranza che possa abitare le parti alte della classifica.

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Resta da definire il terzo componente della squadra, scelta che ricadrà su Massimiliano Mandia o Francesco Gregori, nel tentativo di costruire un terzetto competitivo nella gara a nazioni.

Tiro con l’arco: gli italiani presenti nella terza tappa di Coppa del Mondo

Discorso opposto al femminile, dove Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno già dimostrato di essere una certezza per l’Italia: il bronzo continentale nella prova a squadre parla chiaro, anche se le gare individuali hanno riservato qualche difficoltà in più.

Attenzione anche al compound, con Michea Godano, Elisa Roner e gli altri tiratori chiamati a confermare le proprie qualità in un contesto dove l’asticella della competitività si è alzata sensibilmente. Dietro ogni singola freccia scoccata sulla riviera turca c’è già un obiettivo preciso: avvicinarsi al meglio, tappa dopo tappa, ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.