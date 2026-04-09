Tiro con l’arco, raduno della Nazionale ricurvo in vista dell’European Grand Prix di Antalya

Sedici arcieri convocati al Centro Tecnico Federale fino al 12 aprile per preparare l’esordio internazionale all’aperto e l’Europeo Targa di maggio.
Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di tiro con l’arco specialità ricurvo in vista dell’esordio internazionale all’aperto. Gli azzurri saranno impegnati dal 20 al 27 aprile all’European Grand Prix di Antalya, appuntamento chiave anche in prospettiva del Campionato Europeo Targa, in programma a maggio sempre in Turchia.
Per arrivare pronti ai primi impegni della stagione outdoor, lo staff tecnico ha organizzato un raduno al Centro Tecnico Federale, in corso fino al 12 aprile, con la partecipazione di sedici arcieri.
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Lo staff azzurro al lavoro
A guidare il gruppo è il Direttore Tecnico Filippo Clini, affiancato dal tecnico Amedeo Tonelli, dal tecnico di supporto Michele Frangilli, dal preparatore atletico Roberto Finardi, dallo psicologo Alessandro Romagnoli e dal fisioterapista Giacomo Gariboldi.
Il raduno rappresenta un momento fondamentale per affinare la preparazione tecnica, atletica e mentale in vista degli appuntamenti internazionali che inaugureranno la stagione all’aperto.
Gli arcieri convocati
Prenderanno parte a tutte le giornate di lavoro Matteo Borsani (Fiamme Gialle), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Matteo Bilisari (Marina Militare), Francesco Gregori (Marina Militare), Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Loredana Spera (Arcieri della Signoria) e Lucilla Boari (Fiamme Oro).
Dal 9 aprile il gruppo è stato completato con l’arrivo di Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) e Aiko Rolando (Fiamme Oro).
Obiettivo Antalya e Europeo Targa
Il lavoro svolto in questi giorni servirà a consolidare condizione e automatismi in vista dell’European Grand Prix di Antalya, primo banco di prova internazionale della stagione outdoor. L’appuntamento turco sarà anche un passaggio fondamentale per arrivare nelle migliori condizioni al Campionato Europeo Targa previsto a maggio.