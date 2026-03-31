Tiro con l’arco, l’Italia riparte da Antalya: 24 azzurri al primo European Grand Prix outdoor

Conclusa la stagione indoor, la Nazionale italiana sarà in Turchia dal 20 al 27 aprile per la prima tappa del circuito europeo, test chiave in vista degli Europei Targa di maggio.

Prima uscita internazionale della stagione outdoor

Archiviata la stagione indoor, il tiro con l’arco italiano è pronto a inaugurare il calendario outdoor con il primo importante impegno internazionale. La Nazionale azzurra sarà infatti ad Antalya, in Turchia, dal 20 al 27 aprile per la prima tappa dell’European Grand Prix, appuntamento utile anche come verifica in vista degli Europei Targa, previsti sempre ad Antalya dal 18 al 24 maggio.

La squadra italiana si presenterà con una delegazione numerosa composta da 24 arcieri: 12 specialisti del ricurvo e 12 del compound, confermando l’obiettivo di arrivare preparati al primo grande evento continentale della stagione all’aperto.

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I convocati nel ricurvo

Per la competizione in Turchia sono stati selezionati Matteo Borsani (Fiamme Gialle), Francesco Gregori (Marina Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Federico Musolesi e Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre), Vanessa Landi (Aeronautica Militare) e Loredana Spera (Arcieri della Signoria). La riserva a casa sarà Matteo Bilisari (Marina Militare).

I convocati nel compound

Per la divisione compound sono stati chiamati Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo), Michea Godano (Fiamme Gialle), Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni), Marco Morello e David Pasqualucci (Aeronautica Militare), Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Elisa Bazzichetto (Arcieri Decumanus Maximus), Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Andrea Nicole Moccia (Arcieri Tigullio) ed Elisa Roner (Fiamme Gialle).

Lo staff azzurro

Lo staff della Nazionale sarà guidato dal capo delegazione Federico Pettenazzo e dal team manager Marcella Tonioli. Per il ricurvo presenti il direttore tecnico Filippo Clini, il tecnico Anedeo Tonelli e il tecnico di supporto Michele Frangilli. Il settore compound sarà seguito dal direttore tecnico Tiziano Xotti e dai tecnici Matteo Gogioso e Alex Boggiatto. Completano lo staff il fisioterapista Giacomo Gariboldi e lo psicologo Alessandro Romagnoli.

L’appuntamento di Antalya rappresenta un passaggio fondamentale per testare la condizione degli azzurri e definire le strategie in vista degli Europei Targa, primo grande obiettivo della stagione outdoor.