Taranto 2026, Gregori vola in finale per l’oro: tiro con l’arco live su Sportface TV

L’azzurro supera Diego Conde Collar per 6-2 dopo aver eliminato Massimiliano Mandia e il campione olimpico Mete Gazoz. Venerdì alle 15.25 sfiderà il francese Thomas Chirault: tiro con l’arco live su Sportface TV.

Francesco Gregori vola nella finale per la medaglia d’oro della prova individuale di tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurro supera per 6-2 lo spagnolo Diego Conde Collar e venerdì affronterà il francese Thomas Chirault nella sfida per il titolo. Il tiro con l’arco è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Gregori supera Conde Collar e raggiunge la finale

L’arciere della Marina Militare parte bene contro Conde Collar e si aggiudica il primo set, portandosi immediatamente sul 2-0. Lo spagnolo prova a riaprire l’incontro, ma Gregori cambia passo nella parte conclusiva e chiude la semifinale con il punteggio di 6-2.

La finale per l’oro è in programma venerdì alle 15.25. Dall’altra parte della linea di tiro ci sarà Thomas Chirault, vincitore della seconda semifinale maschile.

Il percorso di Gregori verso la sfida per l’oro

Il cammino di Gregori nella prova individuale era cominciato con il successo per 6-2 nel derby contro Massimiliano Mandia. Nei quarti l’azzurro ha poi compiuto una vera impresa, travolgendo per 6-0 Mete Gazoz.

Il turco si presentava alla sfida con un palmarès che comprende un titolo olimpico, un Mondiale e un Europeo, ma non è riuscito a conquistare neppure un set contro l’italiano. Il successivo 6-2 su Conde Collar ha consegnato a Gregori la possibilità di giocarsi il titolo dei Giochi del Mediterraneo.

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Venerdì tre medaglie in palio per l’Italia

Con la qualificazione di Gregori diventano tre gli appuntamenti dell’arco azzurro con una medaglia in palio nella giornata di venerdì. Alle 9.30 la squadra femminile affronterà la Spagna nella finale per il bronzo, mentre alle 10.30 toccherà alla formazione maschile contro la Turchia.

Alle 15.25 sarà quindi Gregori a scendere in campo per cercare la medaglia d’oro nella finale individuale contro Chirault.

Di Francesco e Borsani attesi nel mixed team

Il programma odierno del tiro con l’arco proseguirà nel pomeriggio con le eliminatorie del mixed team. Nell’impianto di Crispiano l’Italia sarà rappresentata da Roberta Di Francesco e Matteo Borsani.

I due azzurri, reduci da due medaglie di bronzo consecutive in Coppa del Mondo, proveranno a conquistare un altro posto in finale per la spedizione italiana.

Gli altri risultati degli azzurri

Nel torneo individuale maschile Matteo Borsani si è fermato nei quarti contro Conde Collar, vittorioso per 7-3. In precedenza l’italiano aveva superato con un doppio 6-2 il cipriota El Helali e l’algerino Imloul. Massimiliano Mandia aveva invece eliminato l’egiziano Tolba prima di arrendersi a Gregori.

Nessuna azzurra è riuscita a raggiungere le semifinali femminili. Roberta Di Francesco, dopo il 6-0 sulla greca Gkorila, è stata sconfitta allo shoot-off dalla francese Lisa Barbelin per 6-5, con l’ultima freccia terminata 10-9.

Chiara Rebagliati ha superato per 6-2 la cipriota Hadjierotocritou e con lo stesso punteggio la greca Psarra, prima di perdere 6-2 contro la spagnola Elia Canales nei quarti. Tatiana Andreoli, vittoriosa per 6-0 sulla tunisina Ben Abdelkader, è stata eliminata agli ottavi dalla spagnola Paula Alvarez Gonzalez per 6-4.

Il tiro con l’arco live su Sportface TV

Le gare di tiro con l’arco dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. Il programma odierno prosegue con le eliminatorie del mixed team, nelle quali Roberta Di Francesco e Matteo Borsani cercheranno di raggiungere un’altra finale.