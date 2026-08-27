Calciomercato, ore bollenti per Leao: due offerte sul tavolo, il sostituto

Il futuro di Rafael Leao appare sempre più lontano dal Milan: due club lo stanno contendendo a suon di offerte, ma i rossoneri hanno già il sostituto

È stata una notte decisiva e ricca di colpi di scena quella appena trascorsa a Casa Milan, con il futuro di Rafael Leao appeso a un filo.

L’attaccante portoghese, che aveva richiesto insistentemente la cessione a inizio estate, si trova ora di fronte a un bivio fondamentale dopo settimane di stallo causate dalla mancanza di proposte convincenti. Il messaggio della società è chiaro: per lui non c’è più spazio nel progetto rossonero.

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Sul piatto sono arrivate due offerte concrete e molto diverse tra loro. La prima, in ordine di tempo, proviene dal Galatasaray. L’inviato George Gardi ha presentato una proposta da 45 milioni di euro fissi più 5 di bonus, trovando un’intesa verbale con la dirigenza milanista. All’entourage del giocatore è stato offerto un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, cifre da capogiro che farebbero tentennare chiunque.

Corsa a due per Leao: Amorim ha già il sostituto

Le cose si sono complicate con l’ingresso in scena dell’Aston Villa. Il club inglese, interpretando i desideri di Leao di approdare in Premier League, ha proposto al Milan la stessa valutazione economica, ma strutturata con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il calciatore, l’offerta è di 8 milioni di euro più bonus ancora da negoziare.

Ora la palla passa interamente al calciatore. Da un lato la Turchia gli offrirebbe di essere una vera e propria star, dall’altro sul tavolo c’è la possibilità di giocare in Premier League. Le prossime ore saranno decisive per chiudere una trattativa che sta ravvivando gli ultimi giorni di mercato.