Taranto 2026, Gregori in semifinale: tiro con l’arco live su Sportface TV

Francesco Gregori supera Mete Gazoz e si gioca l’accesso alla finale individuale. Cassetta e Dal Pozzo avanzano nel doppio misto di padel, mentre numerosi azzurri conquistano le finali del nuoto pinnato: tiro con l’arco in diretta su Sportface TV.

La sesta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 si apre nel segno di Francesco Gregori e del doppio misto di padel composto da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. L’arciere azzurro raggiunge la semifinale della prova individuale, mentre la coppia italiana supera la Francia e conquista almeno la medaglia d’argento. Il tiro con l’arco è in diretta su Sportface TV.

Tiro con l’arco, Francesco Gregori raggiunge la semifinale

Francesco Gregori è l’unico italiano a superare i quarti di finale del torneo individuale. L’azzurro domina la sfida contro il turco Mete Gazoz e si impone con un netto 6-0.

In semifinale Gregori affronta lo spagnolo Diego Conde Collar. L’italiano parte bene, conquista il primo set e si porta avanti per 2-0. La sfida è in corso e viene trasmessa in diretta su Sportface TV.

Si ferma invece nei quarti il cammino di Matteo Borsani, sconfitto per 7-3 proprio da Conde Collar. Eliminate anche le due italiane rimaste nel tabellone femminile: Roberta Di Francesco cede per 6-5 alla francese Lisa Barbelin, mentre Chiara Rebagliati viene battuta 6-2 dalla spagnola Elia Canales.

Padel, Cassetta e Dal Pozzo volano in finale

L’Italia conquista la finale del doppio misto di padel. Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo superano per 2-0 i francesi Louise Bahurel e Dylan Guichard, imponendosi con i parziali di 6-4, 6-1.

Gli azzurri, già sicuri almeno della medaglia d’argento, affronteranno il Portogallo nella sfida per il titolo. La coppia portoghese ha eliminato la Grecia nell’altra semifinale, chiusa anch’essa sul 2-0.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nuoto pinnato, numerosi azzurri conquistano le finali

Mattinata ricca di qualificazioni per l’Italia nel nuoto pinnato. Nei 50 metri bipinne maschili avanzano Marco Orsi e Filippo Pavoni. Orsi vince la propria batteria in 19″06, a quattro centesimi dal record della manifestazione stabilito dal greco Ioannis Ioakeimidis, mentre Pavoni chiude con 19″33.

Fabio Biancalana entra nella finale dei 50 apnea con il tempo di 15″21. Nei 100 superficie femminili Giulia Bruni firma il miglior crono delle batterie in 40″91, mentre Anna Raffaetà resta la prima delle escluse.

Qualificazione anche per Viola Magoga e Giorgia Destefani nei 100 bipinne. Magoga vince la prima batteria in 49″70, unico tempo inferiore ai 50 secondi, mentre Destefani avanza con 50″46.

Lorenzo Caronno raggiunge la finale dei 200 superficie, mentre Valter Prampolini e Riccardo Porciani passano il turno nei 200 bipinne. Nei 400 bipinne femminili accedono alla finale entrambe le italiane: Laura Franchin, seconda nel riepilogo complessivo con 3’57″93, ed Elettra Calanca, sesta in 3’59″66.

Badminton, Massetti e Salutt ai quarti

Prosegue il cammino di Matteo Massetti e David Salutt nel doppio maschile di badminton. Gli azzurri dominano l’ottavo di finale contro i greci Evangelos Stavros Anastasiou e Theodoros Papadopoulos, vincendo per 2-0 con i parziali di 21-11, 21-13.

Eliminati invece Fabio Caponio e Giovanni Toti, battuti dagli spagnoli Daniel Franco Castilla e Rodrigo Sanjurjo Rivas per 21-17, 21-14.

Tiro a volo, Italia in testa nel trap misto

Dopo la prima serie delle qualificazioni del trap misto a coppie, Turchia 1, Italia 1 e Spagna condividono il comando con 49 piattelli su 50. Italia 2 occupa invece la settima posizione a quota 47.

Le coppie azzurre in gara sono formate da Mauro De Filippis e Silvana Stanco e dai due medagliati delle prove individuali Emanuele Buccolieri ed Erica Sessa. Al termine dei 150 piattelli, le prime due formazioni accederanno alla finale per l’oro, mentre la terza e la quarta si contenderanno il bronzo.

Boxe, tre azzurri si giocano l’oro

Nel primo pomeriggio sono in programma tre finali italiane nella boxe. Alle 13.15 Irma Testa affronterà la francese Amina Zidani nei 57 kg, mentre alle 13.45 toccherà a Melissa Gemini contro Nabila Abo nei 75 kg. Alle 14.15 Gabriele Guidi Rontani sfiderà Frank Bernad nella finale dei 70 kg.

Nel tiro a segno sono invece impegnati nelle qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, entrambi a caccia di un posto nella finale prevista alle 13.30.

Il tiro con l’arco di Taranto 2026 live su Sportface TV

La fase decisiva dei tornei individuali di tiro con l’arco, con Francesco Gregori impegnato nella semifinale maschile contro Diego Conde Collar, è trasmessa in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una selezione di eventi e competizioni da seguire in diretta o in differita.