Champions League 2026/27, oggi il sorteggio: orario, fasce e dove vederlo in tv

Alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco prende forma la fase campionato. Quattro italiane al via: Inter, Napoli, Roma e Como, alla prima storica partecipazione. Diretta su Sky Sport e Tv8.
È il giorno del sorteggio della Champions League 2026/27. Oggi, giovedì 27 agosto, al Grimaldi Forum di Monaco saranno definiti gli accoppiamenti della fase campionato della massima competizione europea per club.
L’Italia si presenta con quattro squadre: Inter, Napoli, Roma e Como. Per i lariani si tratta della prima storica partecipazione alla Champions League. Il percorso porterà fino alla finale del 5 giugno 2027, in programma allo stadio Metropolitano di Madrid.
Sorteggio Champions League oggi: orario e formula
La cerimonia comincerà alle ore 18 di oggi, giovedì 27 agosto.
Le squadre sono suddivise in quattro fasce sulla base del ranking Uefa. Ogni formazione affronterà due avversarie per ciascuna fascia, per un totale di otto partite nella fase campionato.
Inter in prima fascia, Roma nella seconda
L’Inter è inserita nella prima fascia insieme a Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid.
La Roma parte invece dalla seconda fascia, con Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia e PSV.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Napoli in terza fascia, Como nella quarta
Il Napoli figura nella terza fascia insieme a Feyenoord, Lille, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Bodo/Glimt.
Il Como, alla sua prima esperienza nella competizione, è indicato nella quarta fascia con Slavia Praga, Stoccarda, Lens, Sabah Futbol Klubu e LASK.
Nel materiale fornito l’elenco delle quattro fasce non comprende tutte le 36 squadre annunciate per la competizione: i nomi riportati sono quindi quelli disponibili nel testo di partenza.
Champions League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming
Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8.
La cerimonia sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go, NOW, Tv8.it e il sito ufficiale Uefa.
Le fasce indicate per il sorteggio
Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.
Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, PSV.
Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt.
Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, LASK.