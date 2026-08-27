Mondiali pentathlon 2026, Malan in semifinale a Guiyang: eliminati Agavriloaie, Bovenzi e Micheli

Il bronzo olimpico supera le qualificazioni con 1566 punti e domani sarà al via nella semifinale B. Fuori gli altri tre azzurri dopo una giornata condizionata anche dal recupero delle gare interrotte per pioggia.

Giorgio Malan conquista l’accesso alle semifinali dei Mondiali Senior di pentathlon moderno 2026 a Guiyang. Dopo la forte pioggia che aveva costretto gli organizzatori a interrompere le qualificazioni maschili, nella notte italiana si è completato il programma con 112 atleti al via.

Il bronzo olimpico e recente bronzo europeo è stato l’unico azzurro a superare il turno. Eliminati invece Denis Agavriloaie, Matteo Bovenzi e Roberto Micheli.

Malan chiude le qualificazioni con 1566 punti

Giorgio Malan, atleta delle Fiamme Azzurre, aveva iniziato la propria gara con una buona prova di scherma, chiusa con 19 vittorie e 16 sconfitte, e con il terzo tempo nel nuoto in 53”26.

Il ventiseienne torinese ha poi completato il percorso a ostacoli in 25”80, nella prova dominata dal britannico Forrest in 20”97, e il laser run in 10”56.

Malan ha così terminato le qualificazioni del gruppo A con 1566 punti, assicurandosi il passaggio alle semifinali.

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Agavriloaie eliminato dopo la caduta agli ostacoli

Niente qualificazione per Denis Agavriloaie dell’Esercito.

L’azzurro era partito in salita nella scherma con 15 vittorie e 20 sconfitte e ha poi visto la propria gara ulteriormente complicarsi a causa di una caduta sulle Climbing Holds durante la prova a ostacoli.

Agavriloaie ha chiuso con 1447 punti e il ventisettesimo posto nel proprio gruppo.

Bovenzi fuori nonostante nuoto e ostacoli

Nel gruppo B si è fermato anche Matteo Bovenzi dell’Aeronautica Militare.

Il campione del mondo Junior ha terminato in ventiduesima posizione, senza riuscire a entrare in semifinale nonostante le buone prestazioni negli ostacoli, completati in 22”82, e nel nuoto, chiuso in 51”74.

Micheli chiude al 24° posto

Eliminato anche Roberto Micheli delle Fiamme Oro, impegnato nel gruppo C.

Il campione italiano Senior, rientrato alle competizioni dopo uno stop per infortunio, ha terminato le qualificazioni al ventiquattresimo posto con 1475 punti.

Malan domani nella semifinale B

Le semifinali maschili sono in programma domani, venerdì 28 agosto, a partire dalle 13 locali, le 7 in Italia, con diretta su UIPM TV.

Malan gareggerà nella semifinale B, prevista alle 16.30 locali, le 10 in Italia.

Prima dell’appuntamento decisivo, l’azzurro affronterà oggi il Seeding Round di scherma, valido per semifinali e finale, a partire dalle 11 ora italiana.