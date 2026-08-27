Golf, British Masters al via oggi: otto italiani in campo su Sky e NOW

Da oggi, giovedì 27 agosto, a domenica 30 il DP World Tour fa tappa al The Belfry per il primo appuntamento della serie Back 9. In gara Molinari, Migliozzi, Manassero, Laporta, Paratore, Celli, Mazzoli e De Leo.

Il DP World Tour 2026 torna protagonista da oggi, giovedì 27 agosto, con l’Husqvarna British Masters. Il torneo, primo appuntamento della serie Back 9, si disputerà fino a domenica 30 agosto e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

La competizione va in scena sui campi del The Belfry Hotel & Resort di Sutton Coldfield, in Inghilterra, con una nutrita rappresentanza italiana pronta a confrontarsi con i principali protagonisti del circuito internazionale.

British Masters, otto italiani in gara

Saranno otto gli azzurri al via: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Il gruppo italiano proverà dunque a lasciare il segno in uno degli appuntamenti più attesi di questa fase della stagione del DP World Tour.

Oggi la prima giornata su Sky Sport Golf

La copertura televisiva comincia oggi alle 13.30 con la prima giornata del torneo, in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Venerdì 28 agosto il secondo round sarà trasmesso ancora dalle 13.30, mentre sabato 29 e domenica 30 agosto la diretta inizierà alle 13.

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British Masters, il programma su Sky e NOW

Giovedì 27 agosto – 1ª giornata

Ore 13.30

Sky Sport Golf

Telecronaca: Alessandro Lupi

Commento: Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Venerdì 28 agosto – 2ª giornata

Ore 13.30

Sky Sport Golf

Telecronaca: Alessandro Lupi

Commento: Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Sabato 29 agosto – 3ª giornata

Ore 13

Sky Sport Golf

Telecronaca: Alessandro Lupi

Commento: Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Domenica 30 agosto – 4ª giornata

Ore 13

Sky Sport Golf

Telecronaca: Alessandro Lupi

Commento: Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Golf protagonista anche sui canali digitali Sky

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