Giochi del Mediterraneo Taranto, tegola Italia: Mauro Nespoli costretto al forfait

L’arciere azzurro si è infortunato durante un allenamento e salterà la rassegna. Al suo posto convocato Massimiliano Mandia, che completerà il terzetto maschile con Matteo Borsani e Francesco Gregori.

Brutta notizia per l’Italia del tiro con l’arco a pochi giorni dai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La squadra azzurra dovrà infatti fare a meno di Mauro Nespoli, costretto a rinunciare alla competizione a causa di un infortunio riportato durante una sessione di allenamento.

Una perdita importante per la spedizione italiana. L’arciere di Voghera rappresentava infatti una delle principali carte da medaglia dell’Italia, non soltanto nella prova individuale ma anche nelle gare a squadre e nel mixed team, dove il suo impiego era previsto.

Nespoli annuncia il forfait sui social

È stato lo stesso Nespoli a comunicare lo stop attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L’azzurro ha raccontato di aver avvertito improvvisamente dolore mentre stava tirando, fino a non riuscire più ad aprire l’arco.

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Il percorso di recupero è già cominciato con l’obiettivo di tornare in attività nel più breve tempo possibile. Nespoli ha quindi confermato con rammarico la rinuncia ai Giochi del Mediterraneo, rivolgendo il proprio in bocca al lupo alla squadra della FITARCO e all’intera delegazione di Italia Team.

Mandia prende il posto di Nespoli

Al posto del capitano azzurro entrerà in squadra la riserva Massimiliano Mandia. Sarà lui a completare il terzetto maschile insieme a Matteo Borsani e Francesco Gregori.

Nessun cambiamento, invece, nella formazione femminile. L’Italia sarà rappresentata da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli.

La selezione azzurra perde dunque uno dei suoi uomini di riferimento alla vigilia dell’appuntamento di Taranto, con Nespoli già concentrato sul recupero per poter tornare quanto prima sulla linea di tiro.